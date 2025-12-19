Pablo Hernández, técnico del Castellón, ingresado tras ser operado el pasado domingo de un cólico renal

El entrenador del CD Castellón, Pablo Hernández, durante un partido - PRENSA LALIGA

El entrenador del CD Castellón, Pablo Hernández, permanece ingresado tras ser operado el pasado domingo 14 de un cólico renal del que "evoluciona favorablemente" tras haberse complicado "ligeramente su estado de salud" hace unos días, según informó el equipo de LaLiga Hypermotion este viernes.

"El CD Castellón informa que el técnico albinegro fue intervenido el pasado domingo 14 de un cólico renal, en la previa del encuentro ante el CD Mirandés. A pesar de la intervención y del esfuerzo realizado para poder estar al frente del equipo en dicho partido, el pasado martes 16 su estado de salud se complicó ligeramente, motivo por el cual se decidió su ingreso hospitalario por precaución y para un mejor seguimiento médico", señaló el conjunto castellonense.

Este confirmó que, "en estos momentos", el exfutbolista "evoluciona favorablemente y permanece bajo supervisión médica, siguiendo las indicaciones de los profesionales sanitarios", por lo que no se descarta del todo su presencia en el banquillo el próximo domingo ante el Cádiz CF. Si no pudiese estar, el segundo entrenador, Sergi Ripollés, se encargaría de dirigir al equipo.

"La presencia de Pablo Hernández en el desplazamiento a Cádiz quedará supeditada a la evolución de su estado de salud en las próximas horas. Desde el CD Castellón agradecemos las muestras de apoyo y cariño recibidas y seguiremos informando de cualquier novedad relevante", sentenció el club albinegro.