Pablo Lastras: "Estamos construyendo los cimientos para devolver a Movistar el maillot amarillo del Tour"

Publicado 20/11/2019 13:09:25 CET

MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El exciclista español Pablo Lastras afirmó este miércoles que el principal objetivo de Movistar Team es devolver al equipo el maillot amarillo del Tour de Francia y que para lograrlo están "construyendo los cimientos" gracias a "nuevos fichajes" y a la sabiduría del manager general, un Eusebio Unzué que "algún don tiene para saber sacar el producto del corredor en cada momento".

"Van a llegar nuevos fichajes, pero no puedo decir cuáles. Tenemos mucha ilusión, hay que conseguir el proyecto que queremos. El compromiso que tenemos es devolver al equipo el maillot amarillo del Tour de Francia y estamos construyendo los cimientos para hacerlo", afirmó en los Desayunos Deportivos de Europa Press, patrocinados por Loterías y Apuestas del Estado, Liberbank y Repsol.

El madrileño, que lleva 24 temporadas trabajando en la estructura de Abarca Sports, consideró el ciclismo una "bendita locura", de la que siempre quiso formar parte. "De los cuarenta años de historia de este equipo, yo quería ser parte de ellos y aquí llevo ya 24", afirmó.

Lastras empezó su carrera en el 96, con 23 años, y acumula en su palmarés 13 victorias como profesional, con triunfos en las tres grandes vueltas por etapas, Tour, Giro y Vuelta, así como en carreras de gran nivel como Suiza, Burgos, Andalucía o Eneco Tour.

"Cuando empecé, era un chavalillo, íbamos a Suiza a correr el Mundial Sub-23 y nos dijeron que íbamos a volver siendo profesionales de allí. Nos firmaron a Paco Mancebo a José María Jiménez y a mí. Ahí empezó mi andadura. Compartí equipo con el 'Chava', que tenía ese toque de locura y me decía que me entrenara para ganar una etapa del Tour, no el Tour.", relató.

El exciclista reconoció que la 'Grande Boucle' es un pilar que le ha dado "mucho" al ciclismo y que él pudo saborear una victoria en 2003, un año donde acudieron sin "líder", pero con "el compromiso de trabajar". "Era la etapa 18, me metí en la fuga y gané la etapa. Algún don tiene que tener Eusebio (Unzué) para saber sacar el producto del corredor en cada momento", aseveró.

El madrileño, ahora uno de los directores asistentes del manager general en el Movistar Team, también confesó que en 2007 tuvieron un "año de tiranteces" a nivel personal. "Acabaron en una ruptura. Él me dijo que no me necesitaba en el equipo, pero al final de temporada, tuvimos un acercamiento de posturas y me renovó el contrato", explicó Lastras, que siente que eligió bien a su equipo y no se marchó a pesar de tener "oportunidades".

"Ahora que trabajo en la gestión entiendo muchas cosas sobre ella, que en la etapa de corredor no entendía. Desde esta parte de director entiendo cosas de la empresa. Para mí ellos fueron unos pioneros, y si estoy ahora aquí es por ellos. La gestión de las carreras, sus batidos, sus autobuses programados, los entrenadores específicos", añadió.