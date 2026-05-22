Pablo Llamas, Kaitlin Quevedo y Marina Bassols se meten en el cuadro final de Roland Garros

Archivo - Pablo Llamas Ruiz of Spain celebrates the point against Elmer Moeller of Denmark during the Mutua Madrid Open 2026, ATP Masters 1000 and WTA 1000, at La Caja Magica on April 21, 2026 in Madrid, Spain. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Pablo Llamas se ha metido en el cuadro final de Roland Garros, segundo Grand Slam de la temporada, tras imponerse en la última ronda previa al lituano Vilius Gaubas (6-3, 6-1), mismo éxito que el cosechado por Marina Bassols y Kaitlin Quevedo, que vencieron a la rusa Aliaksandra Sasnovich y la española Guiomar Maristany, respectivamente, para acceder al cuadro femenino.

Pablo Llamas participará por segundo año consecutivo en el cuadro final de Roland Garros tras superar la última ronda previa. El andaluz ganó de manera contundente al Gaubas, en un partido en el que le permitió tan sólo sumar cuatro juegos. El jerezano se mostró sólido con su saque, que mantuvo durante todo el encuentro, y punzante al resto, con el que conseguiría hasta cuatro 'break', dos en cada set.

No corrieron la misma suerte los otros dos españoles que se jugaban acceder al cuadro final del torneo parisino: Roberto Carballés y Pedro Martínez. El tinerfeño cayó en tres sets en un disputado encuentro ante el boliviano Hugo Dellien (6-3, 3-6, 6-1), mientras que el valenciano perdió de manera más clara frente al estadounidense Emilio Nava por un doble 6-3.

En el lado femenino, las notas positivas de la jornada para la armada española fueron las de Kaitlin Quevedo y Marina Bassols. La canaria derrotó en un duelo entre compatriotas a la catalana Guiomar Maristany, a la que tuvo que remontar un set en contra. Después de perder la primera manga (3-6) supo reaccionar, primero, con un segundo set marcado por la falta de fiabilidad con los saques (6-4) y, después, con una seria tercera manga (6-3) para hacerse con el partido.

Por su parte, Marina Bassols obtuvo una victoria de mucho mérito ante Sasnovich (7-6(4), 7-5). La de Blanes supo darle la vuelta a un primer set que se le puso muy en contra (4-1) con cuatro juegos consecutivos, y acabó confirmando su reacción en el 'tie break' (7-4). Y en la segunda manga, haría bueno un arranque de 4-1 a su favor para acabar cerrando el partido por 7-5 tras tres juegos consecutivos --dos al resto--.