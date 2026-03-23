Pablo Longoria deja la presidencia del Olympique de Marsella

Archivo - Pablo LONGORIA of Marseille during the French championship Ligue 1 football match between FC Metz and Olympique de Marseille on August 18, 2023 at Saint-Symphorien stadium in Metz, France - Photo Matthieu Mirville / DPPI - Matthieu Mirville / Dppi / Afp7 / Europa Press

MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El dirigente español Pablo Longoria dejó la presidencia del Olympique de Marsella este lunes, tras acordar su salida con McCourt Global, grupo propietario del club, después de seis temporadas en la entidad francesa.

"McCourt Global y Pablo Longoria han llegado a un acuerdo sobre las condiciones de su salida", informó la entidad en su página web, en un comunicado en el que reconocieron "el compromiso, la pasión y el trabajo" del dirigente español.

Longoria, natural de Oviedo y de 39 años, ha estado al frente del club francés los últimos seis años al servicio del club, después de llegar al Marsella en 2020 como director deportivo, hasta que en febrero de 2021 fue nombrado presidente, en el que en 2023 sufrió amenazas que le obligaron a dejar temporalmente de su cargo. "El club le desea lo mejor en la nueva etapa de su carrera", dijo el club.

Por su parte, Pablo Longoria, en el comunicado publicado por el club, agradeció al Olympique de Marsella la confianza depositada en él durante estas seis temporadas y expresó su "profunda gratitud" a todo el personal, los jugadores y los aficionados.