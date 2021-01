Pablo Machín: "La expulsión es rigurosa, nos ha condicionado mucho"

MADRID, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Deportivo Alavés, Pablo Machín, opinó que la expulsión a Laguardia fue "rigurosa" y les condicionó en la derrota ante el Atlético de Madrid (1-2), a pesar de lo cual lograron competir sin saber "defender" el 1-1 que lograron con uno menos.

"A nosotros nos ha costado, al Atlético, que es líder, también le ha costado bastante, han tenido muy pocos acercamientos en la primera parte. No hemos tenido fortuna porque el primer gol llega de un pase nuestro y el gol es de rebote. Ahí empezaba la mala suerte. En la segunda parte con la expulsión de se nos ha puesto más complicado", dijo en rueda de prensa en Mendizorrotza.

El preparador de los vascos elogió el saber sufrir de su equipo pero lamentó no atar ese 1-1. "El equipo ha sabido sufrir, ha tenido que ser con 10, la lástima es que cuando teníamos el 1-1 no hemos sabido defender. Cuesta mucho llegar al 1-1 como para que luego lo perdamos, ha sido un error que no nos podemos permitir", afirmó.

Por otro lado, Machín se refirió a la expulsión de su jugador a media hora del final. "La jugada de la expulsión nos ha condicionado mucho, y nos condiciona el siguiente contra el Cádiz, más con la lesión de Ely. A mí sí que me parece rigurosa, pero cada vez que el árbitro toma una decisión la asumo. Lo que me parece es que el que está mejor para poder arbitrar es el árbitro que está en el terreno de juego, no el que está en la televisión", dijo.

"Las jugadas que son de interpretación, que no son errores manifiestos, creo que se deberían dejar al árbitro, porque en el momento que le llamas ya le estás condicionado porque lo han podido ver mejor en otro punto de vista. Si nuestro objetivo es la salvación estamos cerca de la media que nos la va a dar, pero debemos pensar más en el partido inmediato", terminó.