Pablo Maffeo se marcha al Olympiacos de Mendilibar

Archivo - Pablo Maffeo of RCD Mallorca controls the ball during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Getafe CF and RCD Mallorca at Coliseum de Getafe stadium on May 13, 2026, in Getafe, Spain. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El defensa español Pablo Maffeo no continuará en el RCD Mallorca y jugará la próxima temporada en el Olympiacos FC griego, que entrena el español José Luis Mendilibar, según confirmaron ambos clubes este viernes.

El lateral derecho abandona el club isleño después de cinco temporadas, la primera (2021-2022) como cedido del equipo alemán VfB Stuttgart, defendiendo los colores bermellones, y donde disputó la final de la Copa del Rey en 2024 frente al Athletic Club, perdiendo en los penaltis.

El Mallorca destacó su trayectoria en el equipo con "160 partidos disputados como mallorquinista", en los que ha marcado "5 goles y repartido 15 asistencias". "El RCD Mallorca agradece su desempeño en la entidad y le desea la mayor de las suertes en el futuro", concluyó el club.