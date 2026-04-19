Pablo Marín: "He tratado de dejar la mente en blanco, creo que he conseguido estar tranquilo y sereno"

Archivo - Pablo Marin of Real Sociedad plays the ball during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Atletico de Madrid and Real Sociedad at Riyadh Air Metropolitano stadium on March 07, 2026, in Madrid, Spain. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El futbolista española Pablo Marín, mediapunta de la Real Sociedad, ha afirmado que "dejar la mente en blanco" era la clave para "estar tranquilo y sereno", de cara a transformar su penalti de la tanda que le ha dado al equipo 'txuri-urdin' su cuarto título de la Copa del Rey Mapfre tras vencer en la final (2-2/3-4) al Atlético de Madrid.

"He tratado de dejar la mente en blanco, creo que he conseguido estar tranquilo y sereno. Poder vivir esto con esta gente maravillosa y este club, es increíble y es una locura", declaró Marín a los micrófonos de RTVE desde el Estadio de La Cartuja (Sevilla).

"Para mí, ya lo he dicho muchas veces, la Real es mi vida. Llevo aquí desde que era un niño. Y bueno, esto es lo más grande que podía soñar, ganar un título con el equipo de mi vida y se ha conseguido", subrayó.

Por último, mandó un mensaje a su afición. "Que no paren de animarnos así siempre, que es increíble, nos han llevado en volandas y... ¡aúpa Real!", concluyó emocionado el autor del penalti decisivo en la tanda.