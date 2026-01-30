Pablo Marín renueva con la Real Sociedad hasta 2029

Archivo - Pablo Marin of Real Sociedad reacts during the LaLiga EA Sports match between Real Sociedad and Sevilla FC at Anoeta on October 24, 2025, in San Sebastian, Spain. - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Real Sociedad ha llegado a un acuerdo con el centrocampista riojano Pablo Marín, de 22 años, para renovar su contrato hasta el final de la temporada 2028/29, pasando ahora a tener dorsal del primer equipo porque lucirá el '15' a la espalda.

"Es un día muy bonito y especial porque al final la Real es el club de mi vida, es que desde pequeño me he formado aquí como jugador y como persona. Para mí es un sueño poder seguir aquí más años y seguir disfrutando", comentó este viernes el propio futbolista logroñés en una charla con los medios oficiales de la entidad 'txuri-urdin'.

"Siempre hay que estar preparado para lo que toque. Me he centrado siempre en el día a día, en trabajar como si fuera el último día en cada entrenamiento. He tenido minutos, ha habido épocas en que no los he tenido, pero lo importante es estar siempre para ayudar al equipo y creo que es lo que hago siempre", añadió el recién renovado Marín.

Luego admitió estar "en un muy buen momento" junto a sus compañeros y también "disfrutando de estas últimas semanas" al tener tanto "energía" como "actitud positiva". "Sería muy bonito poder ganar el derbi este fin de semana. Luego vienen la Copa y más partidos, pero nos centramos en cada partido. El siguiente es el derbi y es el más importante", dijo.

"Para mí la Real al final es todo. Es que aquí me he formado, vine siendo un niño literalmente y creo que me han hecho un hombre. He crecido en todos los aspectos, agradezco un montón al club todo lo que me ha dado y para mí la Real ahora mismo es mi vida", reiteró finalmente.