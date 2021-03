Pacheta: "No es una misión imposible ganar al Barça"

MADRID, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entrenador de la SD Huesca, José Rojo 'Pacheta', dejó claro que "no es una misión imposible" ganar en su visita este lunes al Camp Nou a un Barcelona que está en buen momento, aunque tendrán que estar pendientes de todas sus "virtudes" y tener algo más de suerte que en los últimos partidos.

"No es una misión imposible. La grandeza del fútbol es que depende de un detalle. En el fútbol puedes ganar 1-0 y en el baloncesto no. Nosotros vamos con mucha ilusión. El equipo está dando muy buenas muestras y vamos a seguir en esa línea", dijo.

El preparador del Huesca compareció en la previa en la sala de prensa de El Alcoraz antes de viajar a la Ciudad Condal. "Tenemos que ir a competirles con toda la fe y la honradez con la que nosotros competimos, y pensando siempre que podemos ganar. El fútbol es caprichoso y estamos en disposición de ir a disputarle, sabiendo las dificultades que tienen el partido", afirmó.

"Nos enfrentamos a un Barcelona en un momento muy bueno, que está disfrutando otra vez de jugar. No vengo a descubrir nada del Barca, vengo a defender a mi equipo. Estamos honrando el escudo. No hemos acabado ningún partido en el hayamos bajado los brazos o no hayamos estado dentro", añadió.

Por otro lado, Pacheta reconoció que deberían tener más puntos de los logrados. "Sí que es verdad que hemos ganado menos de lo que nos gustaría, pero exigimos una versión perfecta al rival para ganar, como demuestran las estadísticas. En esencia el equipo está con confianza y eso es para estar orgullosos, luego los resultados sabemos que dependen de muchas cosas", dijo.

"Todos son tan buenos, que el conjunto de virtudes son muchas. Que lo único que pensamos e que hay que estar muy concentrados y muy metidos. Casi todos los jugadores tienen características muy determinantes. Hay que estar pendientes de sus virtudes, pero sobre todo, sacar las nuestras", añadió.