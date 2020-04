Paco Díez cree que Casillas podría contar con el apoyo de "bastantes más" de siete Territoriales

MADRID, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Real Federación de Fútbol Madrileña (RFFM), Paco Díez, cree que la candidatura de Iker Casillas a presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) podría contar con un buen apoyo de las Federaciones Territoriales para intentar suceder a un Luis Rubiales con el que ha tenido "poco trato".

'El Partidazo' de la cadena COPE desveló que siete Territoriales le habrían prometido su vot al exportero para unas futuras elecciones, pero Díez advirtió que podrían ser "bastantes más". La federación madrileña posee cuatro votos y aunque el suyo parece claro, no quiere interferir. "Me figuro que la gente será coherente. Yo dejo libertad absoluta y sólo recomiendo lo que es mejor para el fútbol español y de Madrid", admitió en el mismo programa radiofónico.

El dirigente reconoció que sólo conoce "relativamente" a otros homólogos de las Federaciones Territoriales porque "algunos" se lo han "demostrado hace poco", y además recalcó que "hay que ser valiente y honesto, y unos lo son más que otros".

"Yo soy una persona que tengo claro casi todo en mi vida y hay que reconocer que Iker es una persona que nos llena de orgullo a todos los españoles, a los de Madrid más. Es un ejemplo a seguir como deportista y persona", elogió sobre el exguardameta del Real Madrid.

Díez resaltó que "todo es posible cuando uno tiene fe, ilusión y ganas de trabajar" y no escondió su mala relación con Luis Rubiales. "Tengo poco trato con él y eso que vivo a 200 metros de la RFEF. Le he reclamado multitud de veces de palabra y por escrito que me recibe para el fútbol de Madrid y nunca ha querido", apuntó.

"Además no me he sentido muy querido por él y su forma de actuar conmigo no ha sido lo mejor, pero con la que está cayendo tenemos que ser una piña todos y luchar por lo que merece la pena ante una situación dramática", añadió el presidente de la RFFM, que afirmó que ha sido "claro y honesto". "Nunca me he ocultado, dije que no le había apoyado por ciertas formas que no me habían gustado", recordó, demandando que "las instituciones deben estar por encima de los hombres".

Finalmente, Paco Díez mostró su "intención" de poder terminar las competiciones del fútbol madrileño porque los equipos están sufriendo "económicamente". "Pero estamos bajo el paraguas de nuestro Gobierno, de la Comunidad y de la Consejería de Sanidad", avisó.