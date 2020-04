Paco Díez elogia a Casillas, candidato a presidir la RFEF: "Es un orgullo para el fútbol español"

MADRID, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Real Federación de Fútbol de Madrid (RFFM), Paco Díez, ha recordado este domingo que no se habla "desde hace mucho" con su homólogo en la Española, Luis Rubiales, y también descrito como "un orgullo para el fútbol español" a Iker Casillas, candidato a las elecciones presidenciales de la propia RFEF.

"Casillas ha sido campeón del mundo, campeón de Europa, ha defendido la portería del Real Madrid, madrileño... Es un orgullo para el fútbol español", ha comentado Paco Díez durante una entrevista en Radio Marca, para luego insistir en su mala relación con Rubiales.

"No nos hablamos desde hace mucho, desde que él ha salido --elegido presidente--", ha dicho Díez al respecto. "Hemos tenido algún intercambio de palabras, pero no muy profundo. No sé exactamente por qué o no llego a saber por qué", ha reflexionado finalmente.

Por otra parte, Díez ha contribuido con un mensaje de apoyo a la iniciativa del programa 'Madrid al Tanto' de Onda Madrid. "Ante una situación que estamos pasando, bastante conflictiva, hay que reconocer que el fútbol es un altavoz y que en el fútbol somos solidarios ante estas situaciones", ha subrayado con un vídeo desde su perfil en Twitter.

"Hay que agradecer a toda la gente que está sacrificándose por todos nosotros, como son los sanitarios, como son las fuerzas del orden público, como son la gente de los supermercados, los transportistas, la gente de seguridad, los que reponen los productos para que podamos seguir alimentándonos y muchísima gente que me puedo dejar en el tintero", ha aseverado.

"No les podemos hacer un homenaje como ellos se merecen, pero sí les hacemos un pequeño reconocimiento. Nunca les podremos pagar el sacrificio que están haciendo por nosotros", ha concluido Díez en su mensaje hacia el ente público de radiotelevisión madrileña.