De Paco felicita a Ancelotti y dice que le hubiese "encantado" ver al Real Madrid en la gala del Balón de Oro

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco, ha felicitado este martes al entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, por ser elegido el mejor entrenador de la pasada temporada 2023-24 en la gala del Balón de Oro de 2024, organizada por la revista France Football en colaboración con la UEFA y que se celebró este lunes en el Teatro del Châtelet de París.

El italiano, que no estuvo presente en la gala de la capital francesa por la decisión del Real Madrid de no enviar representantes tras conocer que su delantero Vinícius Júnior no sería elegido como mejor jugador, ve premiado así un curso en el que el conjunto madridista conquistó LaLiga EA Sports y la Liga de Campeones, decimoquinta en la historia del club blanco.

Preguntado este martes por los periodistas en un acto de promoción del vino madrileño por la ausencia del Real Madrid en este evento, el consejero ha respondido que le hubiera "encantado" que hubiera asistido, "lógicamente". "La presencia del Real Madrid siempre es positiva", ha añadido.

"Lo primero que tengo que hacer es felicitar tanto a Carlo Ancelotti como entrenador como al propio equipo. Nos encanta verlo, nos encanta que esté, pero estoy convencido de que con la trayectoria histórica y presente del Real Madrid tendremos la oportunidad de verlo en muchísimas ocasiones", ha continuado De Paco.

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad se refirió así a la ausencia del Real Madrid en una ceremonia en la que los futbolistas españoles Rodrigo Hernández y Aitana Bonmatí ganaron el Balón de Oro como mejores futbolistas, y el Real Madrid, Carlo Ancelotti, Kylian Mbappé fueron distinguidos con los premios al mejor club, técnico y máximo goleador de la 'Champions'. Ningún representante blanco recogió los galardones.