Paco López: "Su gol de rebote no hace falta ni que lo describa"

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Levante, Paco López, lamentó la derrota ante el Athletic Club (1-2) en el partido de vuelta de las semifinales de Copa y aseguró que su gol de la victoria fue "rebote" y es un tanto que "no hace falta ni que lo describa", además de asegurar que -"pese a la derrota- será una fecha señalada para el levantinismo".

"Sí, es muy duro quedarse fuera de la final así. Es una pena estar tan cerca y yo creo que a medida que pasen las horas -me imagino- que le daremos más valor a lo que hemos hecho. Pero, evidentemente, el vestuario ahora mismo estaba tocado. He visto a jugadores llorando", indicó Paco López en la rueda de prensa posterior al partido.

"Me siento orgulloso de todos lo que componen la familia granota, afición, jugadores, todos los estamentos del club y me siento orgullosísimo de pertenecer a este club. Y respecto al partido creo que las bajas han influido. No lo voy a decir más porque no quiero que suene a excusa. Hemos jugado ante un equipo poderoso que ha generado sus ocasiones. Nosotros, menos, pero también las hemos generado", agregó.

"Y lo digo bien alto, por mala suerte o muy buena suerte de ellos han ganado el partido. Su gol de rebote no hace falta ni que lo describa, pero el nuestro... pero, en fin, es entrar en valoraciones que no merecen la pena. Es verdad que el Athletic ha tenido más llegadas que nosotros, pero el partido se podía haber decantado por cualquiera de los dos lados", manifestó López.

"El ritmo bajó mucho en la prórroga y tenía la sensación de ver más enteros a nuestros jugadores e incluso creía que llegaría el gol nuestro antes. El gol suyo de rebote llega de un balón al área, un rechace y un despeje... les cae en el centro del campo y su jugador está rodeado por tres nuestros, pero es una pena que nos nos hayamos ido con la final porque lo hemos merecido", insistió.

Además, el técnico del Levante no quiso olvidar los méritos de su oponente. "Ha sido justo el pase del Athletic, pero no hubiera sido injusto nuestro pase. Quiero felicitar al Athletic Club, a sus jugadores, gente, y profesionales por jugar la final. No creo que haya habido diferencia abismal por tener más o menos experiencia. Si nos hubiéramos ido con la victoria, insisto, no hubiese sido injusto", apuntó.

Por último, el preparador granota dijo que si hubiesen tenido "esos 25.000 aficionados en las gradas" puede "asegurar" que estarían "hablando de otro resultado". "No tengo ninguna duda. Esto va a ser un punto de inflexión para el futuro de esta entidad. Ya tenemos en la mochila una semifinal de Copa y ¿por qué no? hay que seguir currando para que este club siga creciendo. Pese a la derrota éste sigue siendo un día señalado y lo recordaremos siempre", finalizó.