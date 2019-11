Paco López: "Para parar al Barça y a Messi hay que hacer las cosas perfectas"

Publicado 01/11/2019 17:43:52 CET

El entrenador del Levante UD, Paco López, ha asegurado este viernes que para poder detener al FC Barcelona, rival este sábado en el Ciutat de València, deberán hacer un partido "perfecto" similar al de hace dos campañas cuando lograron ser uno de los "elegidos" en superar a los blaugranas en una Liga que llevan dominando últimamente.

"A Messi no hace falta volver a descubrirlo. Creo que aquí no pararíamos de elogiarle y no se encuentran ya calificativos para descubrirlo. Lo que hay que hacer es un buen trabajo colectivo, para parar al Barça y a Messi hay que hacer las cosas perfectas y tengo claro que el Levante va a dar la cara y a tratar de ponerles las cosas difíciles", manifestó en rueda de prensa.

Para poner en aprietos al Barça, pese a la dificultad que ello entraña, cree que será necesario ser inteligentes con el balón. "Es muy difícil quitarles la posesión, pero cuando tengamos la pelota, intentaremos darle un buen uso. Este Barça es capaz de crearte situaciones también buscando la profundidad de gente de tercera línea, como los laterales", apuntó.

Ya lograron, dos temporadas atrás, ganar al Barça en el Ciutat de València (5-4), aunque el Barça ya era campeón de Liga. "No es menos cierto que a lo largo de una temporada, en cada temporada, son muy pocos los elegidos que son capaces de ganar al Barça, es una realidad. Precisamente ese año era la penúltima jornada y ningún equipo fue capaz de ganarle y lo hicimos nosotros", valoró el técnico.

"Eso demuestra que es tremendamente difícil ganarle al Barça, tienes que hacer las cosas perfectas y que te salga el partido perfecto como salió aquel día. Por trabajo, por fe y por compromiso, con la actitud que hablaba antes, con ese convencimiento y la ayuda de los 22.000 que van a estar, el equipo ha demostrado que es capaz de todo", aseguró.

Además, llegan de ganar a la Real Sociedad y con buena moral. "Siempre es bueno ganar. Sobre todo yo destacaría evidentemente que la actitud y el compromiso, la mentalidad con la que salió el equipo no tuvo nada que ver con lo del partido anterior. Y que mañana es otra historia pero siempre ayuda haber terminado con tan buenas sensaciones el último partido que juegas", reconoció.

Pese a perder en casa contra el RCD Espanyol hace dos jornadas, López aseguró que su equipo siempre trata de hacer el mismo fútbol. "He tratado de hacer siempre la idea que yo tengo en la cabeza. No siempre sale, pero la idea siempre la tengo. Hay partidos que te sirven como aprendizaje. Queremos que nuestros partidos se parezcan más al de Anoeta que al del Espanyol", argumentó.