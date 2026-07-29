Padraig Harrington, nombrado vicecapitán de Europa para la Ryder Cup de 2027

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MADRID, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El capitán del equipo europeo, Luke Donald, ha nombrado al golfista irlandés Pádraig Harrington como su tercer vicecapitán para la Ryder Cup de 2027, que se disputará en Adare Manor, en Limerick (Irlanda), del 13 al 19 de septiembre del próximo año, según anunció la web oficial del torneo.

Harrington se une así a los hermanos Molinari, Edoardo y Francesco, en el equipo técnico de Donald para la competición del próximo año, en la que el equipo de Europa buscará su tercera victoria consecutiva en la Ryder Cup tras los triunfos en Marco Simone en 2023 y Bethpage Black en 2025.

El tres veces campeón de 'Majors' participó en la única Ryder Cup anterior que se disputó en su país natal en 2006. Representó a Europa seis veces como jugador, incluyendo cuatro triunfos, y fue vicecapitán en tres ocasiones antes de convertirse en capitán para la Ryder Cup de 2021 en Whistling Straits.

"Luke y yo quedamos en vernos en el Open Championship y hablamos sobre el tema. Sentimos que podíamos formar un buen equipo. Obviamente, él fue mi vicecapitán (en 2021) y ya hemos trabajado juntos como vicecapitanes. Y, sin duda, siento que tengo mucho que aportar. Es algo que no me esperaba. Sinceramente, no pensé que volvería a lucir el logo europeo de la Ryder Cup", manifestó Harrington.

El golfista irlandés destacó que la Ryder Cup ha sido una parte muy especial de su vida. "Representar a Europa siempre ha sido uno de los momentos más importantes de mi carrera como golfista, y poder hacerlo de nuevo en estas circunstancias, especialmente en Irlanda, es algo muy especial. Nadie querría perdérselo estando en Irlanda, así que estoy muy contento", añadió.

Harrington debutó en la Ryder Cup en The Country Club de Brookline en 1999 y participó en las siguientes cinco ediciones, contribuyendo a la victoria de Europa en 2002, 2004, 2006 y 2010. Aportó un total de 10 puntos al equipo europeo durante ese periodo.

Fue nombrado vicecapitán por primera vez por su compatriota dublinés Paul McGinley para la victoria en Gleneagles en 2014, un rol que retomó en 2016 en Hazeltine National bajo la capitanía de Darren Clarke y en 2018 para la victoria en Le Golf National de París bajo la capitanía del danés Thomas Björn.

Harrington lideró al equipo europeo en la Ryder Cup de 2021 en Whistling Straits, que se pospuso 12 meses debido a la pandemia de la COVID en 2020.

El miembro del Salón de la Fama del Golf Mundial consiguió su primer 'Major' en el Open Championship de Carnoustie de 2007, tras derrotar a Sergio García en un desempate. Al año siguiente, defendió con éxito la Jarra Claret en Royal Birkdale y se convirtió en el primer europeo en ganar dos 'Majors' consecutivos al sumar el Campeonato de la PGA de Estados Unidos de 2008 en Oakland Hills pocas semanas después.

Ha ganado 44 torneos en todo el mundo, incluyendo 15 en el DP World Tour, finalizando como número uno del mundo en 2006. Desde que cumplió 50 años en 2021, ha seguido compitiendo en el DP World Tour y en Majors, extendiendo su éxito internacional a la categoría sénior. Sus 12 victorias en el PGA TOUR Champions incluyen tres títulos del US Senior Open (en 2022, 2025 y 2026) y el ISPS Handa Senior Open en 2025.