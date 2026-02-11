El padre de Rodri apunta que su hijo está "como una moto" y con "unas ganas terribles" de ir al Mundial

Archivo - 10 January 2026, United Kingdom, Manchester: Manchester City's Rodri celebrates scoring his side's second goal during the English FA Cup third round soccer match between Manchester City and Exeter City at the Etihad Stadium. Photo: Nick Potts/PA - Nick Potts/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El padre de Rodrigo Hernández, Antonio Hernández, ha comentado este miércoles que el año pasado fue "duro" para su hijo, que tuvo que parar por lesión después de ganar el Balón de Oro, pero que se ha recuperado "bien" y ahora está "como una moto" y con "unas ganas terribles" de jugar el Munidal del próximo verano.

"Ha sido duro porque para un Balón de Oro, de repente parar, reubicarte un año después y decir quiero volver a ser el mismo es difícil. Este año está siendo muy duro, pero se ha recuperado bien de no jugar un año. Siempre hay alguna cuestión muscular, pero ahora mismo está como una moto y con unas ganas terribles de ir al Mundial. Está trabajando muy bien y no hay más que verle", afirmó el padre de Rodrigo Hernández a los medios tras recoger el Premio Rey Felipe 2023 en nombre de su hijo.

Antonio Hernández apuntó que Rodri ha intentado "como loco volver a ser el mismo" lo antes posible, y cree que lo está consiguiendo "pero con cierto nivel de sufrimiento". "Al principio es un sufrimiento más físico. Volvió a jugar y su primer partido volvía a ser casi el Rodri que había antes, con lo cual la confianza que tenemos como familia en él es absoluta", añadió.

Por otro lado, destacó lo "bien amueblada" que tiene Rodri la cabeza, tanto como deportista como persona. "Luego la familia ayuda poniendo el escenario para que eso suceda, pero va por delante cómo es uno de nacimiento. Teníais que ver a Rodri cómo era desde pequeño. Era muy tenaz, tenía que sacar el sobresaliente siempre, tenía que ser el mejor. Y eso lo ha llevado adelante hasta el fin, y así ha llegado hasta ahí arriba", explicó.

En cuanto al Balón de Oro conseguido en 2023, apuntó que ser el padre de alguien que "cumplió su sueño" es alucinante. "Hay que relativizarlo porque si no dices ¿cuál es la población mundial? Han nombrado mejor jugador del mundo a tu hijo. Los profesionales también asumen el terreno en el que están, y de alguna manera se protegen, aunque también lo disfrutan. Su disfrute es el fútbol y sacar lo mejor, y en ese disfrute Rodri siempre ha sibido dar el máximo", agregó.

Por último, no quiso hablar sobre el futuro de su hijo, que cumple contrato con el Manchester City en el mes de junio del próximo año: "No puedo decir nada. Él está muy a gusto donde está. No sé nada, la historia se tiene que escribir".