Page valora el trabajo del 'Alba' en Copa y aplaude la "aventura apasionante" de esta temporada: "Verdadero orgullo"

Marc Bernal of FC Barcelona and Antonio Puertas of Albacete Balompie in action during the Spanish Cup, Copa del Rey, Quarter of Final football match played between Albacete Balompie and FC Barcelona at Carlos Belmonte stadium on February 03, 2026, in Alba - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press
ALBACETE 4 Feb. (EUROPA PRESS) -
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha resaltado la "aventura apasionante" en la Copa del Rey MAPFRE del Albacete Balompié, que este martes ha caído ante el FC Barcelona en el Carlos Belmonte (1-2).
"Habéis protagonizado una aventura apasionante. Nos habéis emocionado y hemos vibrado con vosotros. Sentimos verdadero orgullo. Siempre recordaremos esta Copa del Rey", ha firmado García-Page en un mensaje en X recogido por Europa Press.