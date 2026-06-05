Palma acoge las Jornadas Deportivas 'Mujer y deporte: liderando el juego' - RFEF

MADRID 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) organizó este viernes las Jornadas Deportivas 'Mujer y deporte: liderando el juego', coincidiendo con la cita de la selección española femenina contra Inglaterra en el Mallorca Son Moix de Palma.

Las jornadas organizadas por la RFEF en el Real Club Náutico de Palma pusieron el foco en el liderazgo femenino y el lado humano del éxito en el deporte. 'Mujer y deporte: liderando el juego' sirvió para compartir ideas, conocimiento y las experiencias de mujeres deportistas que ya son referente para la sociedad española.

El lado humano del éxito y de la práctica deportiva de élite, con cuestiones como la familia, el desarraigo o las lesiones fueron los ejes de la mesa de debate que protagonizaron Nicole Van der Velden, regatista; la árbitra de fútbol Amy Peñalver; el sicólogo deportivo Miguel Salom y la futbolista Nerea Orfila.

Cómo es el tránsito de la vida ligada al deporte para las profesionales centró el intercambio de experiencias en la segunda mesa de la jornada, en la que participaron la futbolista internacional española Maitane López, la vicepresidenta y responsable de fútbol femenino de la FFIB, M. Paz Cerdá; la baloncestista Alba Torrens y la piragüista María Reus.

A las jornadas asistieron María Suárez, Anna Isabel Guzman, Yolanda Parga y Ruth Garcia, integrantes de la Junta Directiva de la Real Federación Española de Fútbol. La apertura del foro corrió a cargo de Elena Esteban, Directora general de Salud Pública de Baleares, y Reyes Bellver, como directora del Departamento de Fútbol Femenino de la RFEF.

El presidente de la Federación de Fútbol de Illes Balears, Jordi Horrach, fue quien dio forma a la clausura, aplaudiendo el camino del fútbol femenino hacia la excelencia e insistiendo en la necesidad de seguir creciendo para que las futbolistas de todas las edades puedan "jugar y disfrutar de nuestro deporte".