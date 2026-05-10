Palma Futsal entrega su corona en Europa al Sporting - ENEA DUKA PHOTOGRAPHY

MADRID, 10 May. (EUROPA PRESS) -

El Illes Balears Palma Futsal no pudo (2-0) con el Sporting de Portugal y cedió la corona que lucía los últimos tres años en la final de la Liga de Campeones de fútbol sala celebrada en Pésaro (Italia), donde el Jimbee Cartagena Costa Cálida fue tercero.

Tras los títulos de 2023, 2024 y 2025, tras remontar un 1-6 en semifinales el viernes, el Palma no pudo alargar su histórico idilio con Europa ante un Sporting que fue mejor para reinar cinco años después con el tercer título de su palmarés. Diogo Santos hizo el 1-0 a los tres minutos y, sabiendo sufrir, el equipo español no tuvo reacción, encajando el 2-0 al final con portero jugador.

Al defensor del trono le tocó de nuevo ir a remolque de un Sporting más y mejor metido en la final desde el inicio. Justo después de una buena ocasión de Machado, a los tres minutos llegó el 1-0 de Diogo Santos, que no sentó nada bien a un Palma superado en la presión lusa y concediendo mucho atrás.

El meta Dennis Cavalcanti se desquitó del gol, donde el balón le pasó entre las piernas, sujetando el marcador en la mínima distancia. Los de Antonio Vadillo se desquiciaron también por momentos con las decisiones arbitrales, cargados de amarillas y con la sensación de ser perjudicados en la sanción de las faltas.

Tras firmar una remontada histórica frente al Étoile Lavalloise, los baleares no encontraron el camino al descanso, pese a la buena entrada de Lucao como revulsivo. El propio Machado y Mateus Maia tuvieron las más claras de un Palma que tuvo su momento antes del descanso con la expulsión de Santos, casi un par de minutos en superioridad donde se estrelló con el poste.

En la reanudación, el equipo español quiso cambiar el guion y lo logró por momentos, con más posesión, más elaboración de jugadas y disparos a puerta. Bernardo Paçó también cumplió en la portería portuguesa y el Sporting fue recuperando su dominio poco a poco. Chishkala rondó el segundo y reclamó un par de penaltis que los árbitros, sin dejar a nadie contento, no concedieron.

Fabinho tuvo la mejor de Palma a seis minutos de del final, con poco ritmo el partido y menos cuando los de Vadillo amagaban con en el empate. El técnico de Palma apostó entonces por el portero jugador pero en la primera jugada, la presión de Chishkala supuso el gol en propia puerta de Alisson. Así terminó el idilio de los baleares con Europa, en una edición de Pésaro donde Jimbee Cartagena Costa Cálida completó el podio en los penaltis (3-3, 5-4).