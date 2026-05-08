El Palma Futsal remonta a lo campeón en semifinales y buscará su cuarto título de la Champions League

Dennis, durante un partido con el Illes Balears Palma Futsal. - ENEA DUKA PHOTOGRAPHY

MADRID, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El Jimbee Cartagena Costa Cálida ha caído (3-3, 5-6 en penaltis) este viernes ante el Sporting de Portugal y el Illes Balears Palma Futsal ha derrotado (6-6, 5-4 en penaltis) al Étoile Lavalloise Mayenne en las semifinales de la Final Four de la Champions League, que se está jugando en Pésaro (Italia) y donde los mallorquines buscarán su cuarto título.

En la primera 'semi', pese al peligro del Sporting en los minutos iniciales, Waltinho Fernandes adelantó al Cartagena en el marcador en el 12' tras zafarse de Tomás Paçó, combinar con Francisco Tomaz y remachar por raso esa pared con su compañero. Y luego en el 18' marcó Francisco Cortés el 2-0 empujando a la red un pase de la 'muerte' de Gon Castejón.

Sin embargo, el equipo lisboeta reaccionó tras el descanso con el 2-1 de Zicky Té (22'), un zurdazo a la media vuelta en puesto de pivote y en una acción donde Chemi Oliver se lesionó una rodilla, siendo sustituido en la portería por Chispi Guillamón. Poco más tarde, a la salida de un córner, Felipe Valério empató con un eslalon hasta disparar de diestra.

Pese al correcalles del desenlace, el tiempo reglamentario acabó con esa igualada y hubo prórroga, donde el Sporting golpeó primero gracias a un gol de Tomás Paçó similar al 2-2, tras un córner y perfilándose hacia su derecha hasta tirar, en este caso raso y con roce en la pierna de un contrincante. No obstante, el Cartagena buscó rápidamente la respuesta.

Darío Gil se puso como portero-jugador e incordió al Sporting con un tiro potente que acabó en córner, como preludio del 3-3 que Gon Castejón metió después de una bonita acción entre sus compañeros con un hombre más en ataque de cinco. El conjunto portugués apretó en la segunda mitad de la prórroga e incluso Chispi detuvo un doble penalti a Tomás Paçó.

Aun así, el empate siguió y la tanda de penaltis decidió al vencedor. Después de acertar los dos equipos en sus cinco primeros lanzamientos, Muhammad Osamanmusa falló el sexto tiro del Cartagena y Felipe Valério anotó el sexto, y a la postre definitivo, en el conjunto de Lisboa.

En la segunda 'semi', el Étoile Lavalloise al contraataque fue una apisonadora durante la primera mitad y llegó a ponerse 1-6, 'hat-trick' incluido de Ouassini Guirio. Pero el tricampeón de esta competición no bajó los brazos y un gol de Fabinho Carneiro al borde del descanso, con un disparo raso, que se coló en las piernas del portero, dio esperanza.

Al regreso de vestuarios, Lucas Machado y Deivão Pasinato recortaron distancias y el propio Fabinho marcó dos dianas más para completar otro 'hat-trick' e igualar el marcador, para enojo del equipo francés. Ya en la prórroga no se vieron más goles y de nuevo la tanda de penaltis fue definitoria para dar el segundo billete a la final por el título.

Mientras que el Palma marcó sus cinco lanzamientos reglamentarios, su portero Luan Muller, renqueante de molestias físicas e inédito durante el partido, detuvo con el pecho el penalti de Guirio en el quinto turno del Étoile y eso hizo que los baleares opten ahora a su cuarta corona.