Las Palmas arranca un empate en El Alcoraz

MADRID, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La UD Las Palmas ha empatado (1-1) este viernes en su visita a la SD Huesca en el partido inaugural de la jornada 11 en LaLiga Hypermotion, dejando escapar así los grancanarios una oportunidad de asaltar, aunque fuese provisionalmente, el liderato que conserva el Racing de Santander.

En El Alcoraz, Enol Rodríguez adelantó a los locales justo antes del descanso con un fenomenal cabezazo tras un centro de Toni Abad desde la banda derecha. Sin embargo, Milos Lukovic marcó el gol de los visitantes en el 79' con un zapatazo desde la frontal del área al palo más lejano.

Esta igualada situó al conjunto 'pío-pío' con los mismos 19 puntos que el líder Racing, aunque ocupando la segunda posición por su peor decalaje de goles. Por su parte, el Huesca se colocó con 14 puntos como integrante de la zona media de la tabla liguera en Segunda División.

--RESULTADOS Y PROGRAMA DE LA JORNADA 11 DE LALIGA HYPERMOTION.

-Viernes.

Huesca - Las Palmas 1-1.

-Sábado 25.

Cultural Leonesa - Ceuta 14.00 horas.

Albacete - Córdoba 16.15.

Eibar - Leganés 16.15.

Burgos - Real Sociedad B 18.30.

Granada - Cádiz 18.30.

Mirandés - Racing de Santander 21.00.

-Domingo 26.

Málaga - Andorra 14.00.

Sporting de Gijón - Zaragoza 18.30.

Almería - Castellón 18.30.

Deportivo de La Coruña - Valladolid 21.00.