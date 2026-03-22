Las Palmas y Burgos dan el paso por los 'playoffs'

Las Palmas - Sporting de Gijón - LALIGA

MADRID 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

La UD Las Palmas venció (1-0) al Sporting de Gijón y el Burgos goleó (4-0) al Córdoba este domingo en la jornada 31 de LaLiga Hypermotion para meterse en zona de promoción.

El equipo canario, que venía de una dura derrota en el descuento contra el Albacete, se desquitó en casa contra el conjunto asturiano para sumar 51 puntos. Ale García anotó el tanto de la victoria, aunque igual o más decisivo fue Dinko Horkas con sus paradas.

La marcha irregular del Sporting le mantiene dos pasos por detrás de un 'Top 6' que tomó Las Palmas para hacer las paces con su afición. Mientras, el Burgos, con 50 puntos, se mantiene como candidato a la pelear por el ascenso a costa de un Córdoba en caída libre. Miguel Atienza, Florian Miguel, Iñigo Córdoba y Curro firmaron la goleada en El Plantío.

En la pelea por abajo, el Granada se impuso (0-2) a la Real Sociedad B, con Petit y Manu Lama haciendo los goles en los primeros cinco minutos, y el equipo nazarí metió ocho puntos de distancia con la zona de descenso. Además, el Mirandés firmó un triunfo obligado (2-1) ante el Real Valladolid, frenado el efecto Fran Escribá, para quedarse a nueve puntos de la salvación que marca el Pucela.

--RESULTADOS Y HORARIOS DE LA JORNADA 31 DE LALIGA HYPERMOTION.

-Viernes.

Huesca - Almería 1-3.

-Sábado 21.

Leganés - Ceuta 5-2.

Racing de Santander - Albacete 0-4.

Andorra - Eibar 0-1.

Cádiz - Málaga 0-3.

Deportivo de La Coruña - Zaragoza 2-1.

-Domingo 22.

Burgos - Córdoba 4-0.

Mirandés - Valladolid 2-1.

Real Sociedad B - Granada 0-2.

Las Palmas - Sporting de Gijón 1-0.

-Lunes 23.

Castellón - Cultural Leonesa 20.30.