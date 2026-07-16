Las Palmas de Gran Canaria acogerá el Europeo Femenino de Voleibol de 2028

Archivo - Las jugadoras de la selección celebran un punto ante Bulgaria en el Mundial de Voleibol 2025 - RFEVB - Archivo

MADRID 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las Palmas de Gran Canaria acogerá el Campeonato de Europa Femenino de Voleibol de 2028 después de ser elegida por la Confederación Europea como una de las sedes de uno de los grupos de la fase final de la competición, según informó este jueves la RFEVB.

El organismo indicó que la CEV había elogiado "la calidad de la candidatura presentada por la RFEVB y las administraciones locales", que estuvo impulsada por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y el Cabildo de Gran Canaria, y que contó con el apoyo del Consejo Superior de Deportes (CSD) y el Comité Olímpico Español (COE).

Un proyecto que ha sido "sólido, innovador y sostenible" y que "convertirá a la localidad grancanaria en el epicentro del voleibol continental". "Quiero agradecer en primer lugar la confianza depositada por la CEV y su Consejo de Administración en nuestra candidatura. Estoy orgulloso del trabajo y la cooperación realizadas entre la RFEVB, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y el Cabildo de Gran Canaria para conseguir ser sede del Campeonato de Europa", remarcó el presidente de la RFEVB, Felipe Pascual.

Para el dirigente, organizar el Campeonato de Europa es "un reto y un momento histórico". "Llevábamos más de dos décadas sin acoger un gran torneo de nuestro deporte, y ser sede del Eurovolley, es un proyecto ilusionante en el que la RFEVB va a plasmar la línea de crecimiento y desarrollo en la que estamos trabajando", subrayó.

Ahora, la designación de Las Palmas de Gran Canaria permitirá vivir en territorio nacional uno de los grupos de la primera fase en el Centro Insular de Deportes, que actualmente se encuentra en proceso de rehabilitación.

El Europeo de 2028 repetirá el formato de competición del de este año, con 24 selecciones participantes repartidas en cuatro grupos de seis equipos, en el que la selección española, como anfitriona, será cabeza de serie en su grupo. Cada uno de estos cuatro grupos se disputará en una sede y país distinto.

"Las Palmas de Gran Canaria, una de las localidades con mayor presencia de nuestro deporte, se volcará con un evento que será todo un espectáculo dentro y fuera de la cancha. Esta será la primera vez que España organice un Campeonato de Europa Absoluto, tanto en categoría masculina como femenina, en el que será también el primer gran evento de voleibol en nuestro país desde la Fase Final de la Liga Mundial de 2003 celebrada en Madrid", celebró la RFEVB.