Las Palmas levanta el muro en Granada sin alcanzar el liderato

MADRID 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La UD Las Palmas empató (0-0) este viernes contra el Granada en el Nuevo Los Cármenes como inicio de la jornada nueve de LaLiga Hypermotion, un punto de rigor defensivo que no les da a los canarios para dormir en el liderato.

El equipo amarillo volvió a mostrar el oficio de Luis García Fernández y aguantó a un Granada que propuso algo más, en su línea ascendente. Los de Pacheta enlazaron su cuarta jornada seguida sumando pero se les escapó una tercera victoria seguida para alejar el descenso. Las Palmas, con 15 puntos, se pegó al liderato a falta de que termine la jornada.

El Granada empezó mejor, con presión y alguna llegada, pero Las Palmas no tardó en frenar el ritmo del encuentro con algo más de posesión aunque sin probar al portero debutante Iker García. Sergio Ruiz pudo marcar para los locales ya en el segundo tiempo y la búsqueda del gol se torció en ambos equipos con las lesiones de Mohamed Bouldini y Jeremía Recoba.