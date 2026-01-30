Las Palmas muestra su crisis con un empate en Zubieta

Real Sociedad B - UD Las Palmas - LALIGA

MADRID 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La UD Las Palmas no pudo (1-1) con la Real Sociedad B este viernes en el inicio de la jornada 24 de LaLiga Hypermotion y mostró su crisis de juego y resultados en la lucha por el ascenso directo.

Los de Luis García tuvieron que apretar y correr para hacer frente a un 'Sanse' exigente ante su público en Zubieta. El duelo dejó un ida y vuelta en el primer tiempo de mucho desgaste aunque apenas ocasiones, un par de disparos desde fuera del área en los visitantes como lo más peligroso.

A Las Palmas le faltaba producción ofensiva y, encima, con los fantasmas de los errores de las últimas derrotas, regaló el 1-0 de Gorka Carrera en la reanudación con un mal pase atrás de Kirian Rodríguez. Sin embargo, el emblema del club amarillo se rehizo marcando el 1-1 poco después tras una buena presión de Jesé.

A partir de ahí, el conjunto canario jugó más en campo rival, pero no encontró el camino a una victoria necesaria, siendo la mejor ocasión un larguero de Juanma Herzog ya en el descuento, aunque la jugada se anuló por fuera de juego. Las Palmas, cuatro jornadas sin ganar, se queda en 39 puntos, los mimos que el segundo, el Castellón, con un partido más. Mientras, el filial 'txuri-urdin' suma 25 y sale del descenso, a falta de que termine la jornada.