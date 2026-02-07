Las Palmas sigue atascada ante el Burgos

UD Las Palmas - Burgos - LALIGA

La UD Las Palmas no pudo (0-0) con el Burgos en el Gran Canaria y alargó su peor racha de la temporada en una jornada 25 de LaLiga Hypermotion que dejó también este sábado el triunfo de la Real Sociedad B y el empate del Real Zaragoza en zona baja.

El equipo canario topó con la gran actuación del meta castellano Ander Cantero y al final pudo incluso perder el partido, para tener que conformarse con un punto insuficiente por el ascenso directo. Los de Luis García, que acumulan cinco encuentros sin ganar, pudieron adelantarse con Manu Fuster, Sergio Barcia, Enrique Clemente o Pejiño.

Las Palmas dominó y generó un buen puñado de ocasiones, pero en los últimos minutos, el Burgos rozó el golpe a los locales. El 0-0 no se movió para dejar con 40 puntos al equipo de Gran Canaria y con 39 a los burgaleses, pendientes ambos de que termine la jornada para saber si guardan un apretado 'Top 6'.

Además, el sábado vivió dos duelos de urgencias, con importantes tres puntos de la Real B para salir del descenso y volver a la senda de la victoria tras seis jornadas sin ganar. El filial 'txuri-urdin' venció (1-2) en Andorra con los goles de Gorka Gorosabel y Gorka Carrera.

Mientras, el Eibar encadenó su cuarto partido sumando con el empate (1-1) en su visita a un Real Zaragoza que no encuentra reacción suficiente, segundo por la cola. Jawad El Yamiq, de regreso al equipo maño seis años después, fue el protagonista del partido, autor del 1-0, del 1-1 en propia puerta y expulsado en el 93'.

--RESULTADOS Y PROGRAMA JORNADA 25 LALIGA HYPERMOTION

Viernes 6.

Leganés - Granada 1-0.

Sábado 7.

Andorra - Real Sociedad B 1-2.

Las Palmas - Burgos 0-0.

Real Zaragoza - Eibar 1-1.

Cádiz - Almería aplazado.

Domingo 8.

Real Valladolid - Castellón 14.00 horas.

Ceuta - Córdoba 16.15 horas.

Deportivo de la Coruña - Albacete 16.15 horas.

Sporting de Gijón - Huesca 18.30 horas.

Málaga - Cultural Leonesa 21.00 horas.

Lunes 9.

Racing de Santander - Mirandés 20.30 horas.