Palmeiras consigue una remontada histórica ante la LDU Quito y se mete en la final de la Libertadores

MADRID, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Palmeiras se ha metido este jueves en la final de la Copa Libertadores tras ganar 4-0 a la LDU Quito en el partido de vuelta de semifinales, al que llegaban con un resultado desfavorable de 3-0 tras el encuentro de ida, una remontada histórica lograda gracias a los goles de Ramón Sosa, Bruno Fuchs y Raphael Veiga, que fue el héroe para La Academia anotando los dos últimos tantos del partido.

Palmeiras consiguió la machada en el partido de vuelta de semifinales de la Copa Libertadores ante la LDU Quito. El equipo brasileño consiguió darle la vuelta a una eliminatoria que tenía muy cuesta arriba tras perder el duelo de ida contundentemente en Quito (3-0). Una clasificación que permite a Palmeiras meterse en su séptima final, donde se enfrentará a Flamengo, en la que será la reedición de la final de 2021.

Una clasificación que lograrían los paulistas gracias a un Raphael Veiga estelar. El delantero brasileño entró al campo en el minuto 64 en sustitución de Ramón Sosa, autor del primer gol del partido, con 2-0 favorable en el marcador. Y sólo cuatro minutos después anotaría el gol que igualaría la eliminatoria con 22 minutos aún por delante. Y el propio Veiga culminaría la remontada anotando un penalti a falta de 8 minutos para el final.

Así, será la quinta final de la Copa Libertadores entre dos equipos brasileños de las últimas seis ediciones, siendo Boca Junior en 2023 el último equipo no brasileño que jugó el partido por el título. Un encuentro entre Palmeiras y Flamengo que se disputará el próximo 29 de noviembre en el estadio Monumental de Lima (Perú).