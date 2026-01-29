PAOK y Lille, posibles rivales del Celta en el 'playoff' de la Liga Europa

Archivo - December 11, 2025, Vigo, Spain: Bryan Zaragoza of Real Club Celta in action during the UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD6 match between Real Club Celta and Bologna FC 1909 at Estadio Balaidos. - Europa Press/Contacto/Davide Puglisi - Archivo

MADRID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El RC Celta de Vigo se enfrentará al PAOK de Salónica o al Lille OSC en el 'playoff' de acceso a octavos de final en la Europa League 2025/26, tras haber acabado este jueves la liguilla con su octava y última jornada, mientras que el Real Betis Balompié esquivará esa ronda de dieciseisavos.

En su viaje a Belgrado para cerrar esta fase de liga, el equipo vigués empató (1-1) contra el Estrella Roja y ocupó finalmente el decimosexto puesto de la tabla con 13 puntos. Eso, al menos, aseguró a los pupilos de Claudio Giráldez disputar en casa el partido de vuelta de su 'playoff'.

En dicha eliminatoria, según depare este viernes el sorteo que hará la UEFA en Nyon (Suiza), los celestes jugarán ante PAOK o Lille, pues ambos con 12 puntos ocuparon respectivamente los puestos decimoséptimo y decimoctavo. Se da la casualidad de que el Celta ya venció (3-1) al equipo de Salónica y al conjunto francés (2-1) en esta misma fase de liga.

Si el Celta hiciese valer la fuerza de Abanca Balaídos y superase esta fase de dieciseisavos, en la ronda de octavos se cruzaría con el Olympique de Lyon o con el Aston Villa, dos 'cocos' de esta competición porque acabaron como líder y como segundo clasificado, luciendo ambos 21 puntos.

En el caso del conjunto bético, librándose de este particular peaje de los 'playoffs', en su horizonte de octavos aparecerá el Nottingham Forest, el Viktoria Plzen, el Fenerbahçe o el Panathinaikos. El devenir de este torneo se conocerá desde las 13.00 horas en la Casa del Fútbol Europeo.