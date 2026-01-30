El PAOK, rival del Celta en los 'playoffs' de la Europa League

Players of RC Celta de Vigo pose for photo during the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match played between Sevilla FC and RC Celta de Vigo at Ramon Sanchez-Pizjuan stadium on January 12, 2026, in Sevilla, Spain. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press

MADRID, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El RC Celta de Vigo se enfrentará al PAOK de Salónica en los 'playoffs' de acceso a octavos de final en la Europa League 2025/26, tras haber acabado este jueves la liguilla con su octava y última jornada, mientras que el Real Betis Balompié esquivará esa ronda de dieciseisavos.

En su viaje a Belgrado para cerrar esta fase de liga, el equipo vigués empató (1-1) contra el Estrella Roja y ocupó finalmente el decimosexto puesto de la tabla con 13 puntos. Eso, al menos, aseguró a los pupilos de Claudio Giráldez disputar en casa el partido de vuelta de su 'playoff'.

En dicha eliminatoria, según deparó este viernes el sorteo celebrado en la sede de la UEFA en Nyon (Suiza), los celestes jugarán ante PAOK, que con 12 puntos ocupó el puesto decimoséptimo. Se da la casualidad de que el Celta ya venció (3-1) al equipo de Salónica en esta misma fase de liga, en la primera victoria de los de Claudio Giráldez en esta Liga Europa.

El conjunto de Salónica es el actual campeón griego, un equipo rocoso y sólido defensivamente que tiene en su estadio, el Toumba Stadium, una de sus grandes armas. Y es que el PAOK no pierde como local en partido oficial desde los 'playoffs' de la Europa League del curso pasado, en febrero de 2025.

"Ir a visitarlos allá a Salónica, me imagino que será algo bastante diferente y estamos muy esperanzados y con mucha ilusión recibimos la noticia", valoró el director deportivo del Celta, Marco Garcés, desde Nyon en declaraciones a Movistar+.

Para el partido de ida en Grecia, no estará por sanción Giannis Konstantelias en el equipo rival, "un gran jugador" que los gallegos ya sufrieron en el partido disputado en Balaídos. "No es que se le desee mal a nadie, pero saber que no juega en el primer partido, pues ciertamente es un beneficio para nosotros", agregó Garcés, que también destacó el "gran partido" de Fer López, con gol incluido, en su vuelta al equipo. "Todo lo que hizo lo hizo bien y después remata con ese golazo espectacular que nos tiene aquí", elogió.

"Estamos muy contentos con la plantilla que tenemos, pero no dejamos de estar en activo, viendo qué oportunidades lanza el mercado y muy esperanzados en poder conservar la plantilla como está", zanjó el director deportivo del equipo vigués.

Si el Celta hiciese valer la fuerza de Abanca Balaídos y superase esta fase, en la ronda de octavos de final se cruzaría con el Olympique de Lyon o con el Aston Villa, dos 'cocos' de esta competición porque acabaron como líder y como segundo clasificado, luciendo ambos 21 puntos.

En el caso del Real Betis, que se libró de este particular peaje de los 'playoffs' al acabar dentro del 'Top 8', en su horizonte de octavos de final aparecerá el Nottingham Forest, el Viktoria Plzen, el Fenerbahçe o el Panathinaikos.