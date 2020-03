Papu Gómez: "Jugar los partidos contra el Valencia fue terrible"

BARCELONA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El capitán del Atalanta Alejandro 'Papu' Gómez ha calificado de "terrible" que tuvieran que jugar los partidos de ida y vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones contra el Valencia CF, sobre todo el segundo duelo cuando en Italia ya estaba "todo podrido" y España empezaba a vivir de lleno el problema del coronavirus.

"Estamos todos a la espera, para ver si a alguno de nosotros nos aparece algún síntoma. Por ahora nadie. Pero haber jugado esos partidos fue terrible", comentó en declaraciones a 'Olé' sobre los partidos contra el Valencia CF.

Y es que en la vuelta, jugada a puerta cerrada en Mestalla, la situación en Bérgamo y en la Lombardía italiana estaba ya muy mal y coincidió, por otro lado, con varios casos de contagio en el Valencia CF, entre jugadores y cuerpo técnico.

"En ese momento todavía no había muchos casos y nadie tenía mucha idea de qué hacía este virus, no sabíamos bien sobre la gravedad y el contagio, entonces no se tomó dimensión de lo que podía pasar", lamentó.

"En la vuelta ya estaba todo podrido acá en Italia, pero España estaba como nosotros antes, fuimos a Valencia y no había controles, estaban relajados. Ahora es el segundo país de Europa con más contagios", ahondó al respecto.

Además, cree que el partido de ida, que sí se jugó con público en San Siro (Milán), no ayudó a controlar la situación, sino todo lo contrario. "Yo creo que la situación de Bérgamo hoy, siendo uno de los lugares más contagiados, puede tener que ver con que tiene uno de los mejores hospitales de la región de Lombardía y viene mucha gente a atenderse acá, pero también con el partido de ida que jugamos nosotros con Valencia", apeló.

"Acá hay 120.000 habitantes y ese día fueron 45.000 a San Siro. Fue un partido histórico para el Atalanta, algo único, y fue una locura. Para que te des una idea, mi mujer tardó tres horas en llegar a Milán, cuando habitualmente en 40 minutos estás ahí", apuntó a modo de ejemplo del número de desplazamientos que tuvieron lugar ese día.

Por otro lado, a nivel deportivo, celebró haber ganado al Valencia (global de 4-8 en la eliminatoria) y estar en cuartos de la 'Champions', ahora paralizada, como todas las competiciones, por la pandemia del Covid-19.

"La temporada pasada salimos tercero siendo el equipo más goleador, esta temporada ya llevamos más de 80 goles, son números de un Manchester City, Barcelona o PSG. Pero, sinceramente, en este momento me es muy difícil pensar en el fútbol porque no veo que se pueda volver a jugar en el corto plazo, no veo una solución en el futuro más próximo", lamentó.

En Bérgamo, donde está confinado en casa con su mujer e hijos, y en Italia cree que la situación es "dramática". "Los hospitales están llenos y no hay más lugar para los enfermos. El otro día vinieron los militares para llevarse los cajones con los muertos y cremarlos en otro lado porque acá ya no hay lugar en los cementerios. ¡Es tremendo! Todas las mañanas me levanto a mirar las noticias y siempre son malas", se sinceró.