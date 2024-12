Paris 2024 deja un superávit de casi 27 millones de euros en su presupuesto final

Archivo - 28 August 2024, France, Paris: Handout photo provided by OIS of France Paralympic torchbearers, Charles-Antoine Kaoukou, Elodie Lorandi, Fabien Lamirault, Alexis Hanquinquant and Nantenin Keita lighting the Paris 2024 Paralympic Cauldron during - Paralympicsgb/PA Media/dpa - Archivo