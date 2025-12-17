París bien vale un liderato del Barça Femení

December 17, 2025, Paris, France, France: Joie - But de Vicky Lopez - Europa Press/Contacto/Michael Baucher

MADRID, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona ha ganado este miércoles por 0-2 en su visita al Paris FC, con goles de Vicky López y de Caroline Graham Hansen, en un partido correspondiente a la sexta y última jornada de la liguilla en la Liga de Campeones Femenina, cuyo resultado ha sellado el liderato para las culés y su billete directo a los cuartos de final.

En el Estadio Jean Bouin, la primera ocasión clara fue del Barça Femení con un disparo de Aïcha Camara desde fuera del área y que acabó en córner, tras haber tropezado el balón en una adversaria. En ese saque taponó la zaga local una volea de Laia Aleixandri dentro del área y poco más tarde un cabezazo de Irene Paredes, en otro córner, se estrelló en el poste.

La respuesta del Paris no tardó en llegar con un ataque hilvanado por Hawa Sangaré, quien abrió hacia la llegada de Kaja Korosec por el costado izquierdo, pero su posterior remate raso fue despejado por Cata Coll. En esa alternancia, el Barça marcó el 0-1 en el minuto 22 tras un robo de Alexia Putellas en el centro del campo y que aceleró todo rápidamente.

Ese esférico llegó a pies de Clàudia Pina, que vio hueco para asistir a una Vicky López que recortó ante dos defensoras y definió con calidad en su tiro a bocajarro. El conjunto parisino apenas acusó el golpe y acto seguido merodeó el empate con un zurdazo de Maëlle Garbino con rosca desde el balcón del área, pero que acabó estrellándose en el poste más lejano.

Las pupilas de Pere Romeu impusieron su ritmo hasta el descanso y, nada más regresar de los vestuarios, ampliaron su ventaja. Una ofensiva por la banda izquierda sirvió a Vicky López para correr en diagonal y la pelota acabó en Graham Hansen, que delante de área se giró sin marcaje cercano y ejecutó un derechazo raso que rozó en una jugadora local y entró botando.

Quizá pudo haber hecho algo más Mylène Chavas, portera de un Paris que tenía escasa pólvora. Las sustituciones de Sandrine Soubeyrand se hicieron esperar y el Barça tampoco apretó, sabiendo que ese marcador le aseguraba el liderato de la liguilla pese a la goleada de su inmediato perseguidor, el Olympique de Lyon, durante su partido contra el Atlético de Madrid.

Pere Romeu dosificó a piezas clave y las blaugranas, vestidas de naranja para esta ocasión, certificaron sin problemas este triunfo en la capital de Francia. La cosecha incluso pudo ser mayor, pues Chavas en el 84' hizo una buena parada en un tiro de Pina y luego, cerca del tiempo añadido, Kika Nazareth tampoco acertó girándose dentro del área francesa.

En ese tiempo agregado, se anuló un gol de Putellas por fuera de juego en el origen de la jugada. La sólida victoria ubicó al Barça con 16 puntos y +17 en diferencia de goles en la cima de la clasificación, mientras que el Paris se quedó con 8 puntos y jugará el peaje de octavos de final.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: PARIS FC, 0 - BARÇA FEMENÍ, 2 (0-1, al descanso).

--ALINEACIONES.

PARIS FC: Chavas; N'Dongala (Liaigre, min.73), Ould Hocine, Greboval, Bogaert; Korosec (Yerro, min.73), Picard; Haheim, Garbino (Scott, min.60), Mateo (Mendy, min.60); y Sangaré (Davis, min.88).

BARÇA FEMENÍ: Coll; Camara, Paredes, Mapi León, Brugts (Carla Julià Martínez, min.87); Laia Aleixandri (Serrajordi, min.87), Vicky López (Kika Nazareth, min.73), Putellas; Graham Hansen (Arufe, min.87), Pina y Pajor (Schertenleib, min.63).

--GOLES:

0-1, min.22: Vicky López.

0-2, min.49: Graham Hansen.

--ÁRBITRA: Iuliana Demetrescu (RUM). Sin amonestaciones.

--ESTADIO: Jean Bouin, 15.207 espectadores.