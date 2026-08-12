El París Saint-Germain, campeón de la Supercopa con un 2-1 al Aston Villa

Aston Villa - París Saint-Germain, final Supercopa de Europa - Adam Davy/PA Wire/dpa

MADRID 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Paris Saint-Germain venció (2-1) al Aston Villa para proclamarse campeón de la Supercopa de Europa por segunda edición consecutiva, gracias a los goles de Khvicha Kvaratskhelia y Désiré Doué en la final celebrada este miércoles en el Red Bull Arena de Salzburgo.

El equipo del técnico español Luis Enrique Martínez siguió su dominio total en el fútbol europeo, vigente campeón de la dos últimas Ligas de Campeones, a pesar del buen partido del Villa. Los de Unai Emery, técnico español de los ingleses, recortaron con Brian Madjo y perdonaron buenas ocasiones para evitar la derrota.