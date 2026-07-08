El Parlamento Europeo pide a la Comisión que considere la prohibición de los precios dinámicos en eventos deportivos

Archivo - FILED - 26 November 2025, France, Straburg: Ursula von der Leyen, President of the European Commission, speaks during a plenary session of the European Parliament building. Photo: Philipp von Ditfurth/dpa - Philipp von Ditfurth/dpa - Archivo

MADRID, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento Europeo urgió a la Comisión Europea que considere "seriamente" la prohibición del sistema de precios dinámicos en eventos deportivos para "proteger a los consumidores y defender el valor social y público del deporte".

En su informe anual sobre la política de competencia, en concreto, en su punto 49, el Parlamento Europeo reconoció "la tendencia al alza de la inversión y la multipropiedad de clubes extranjeros" en el deporte europeo, así como "el aumento del sistema de precios dinámicos de las entradas".

Así, pidió a la Comisión Europea "que tenga en cuenta las consecuencias de este fenómeno a la hora de apoyar los esfuerzos para salvaguardar la integridad financiera y el equilibrio competitivo del deporte europeo". "Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que consideren seriamente todas las opciones reglamentarias, incluida la prohibición de los precios dinámicos en los eventos deportivos y culturales, con vistas a proteger a los consumidores y defender el valor social y público del deporte y la cultura", expresaron en dicho informe.

Estas recomendaciones fueron acogidas positivamente por asociaciones de aficionados. Para Football Supporters Europe, es "un paso importante hacia una venta de entradas más justa". "Instamos a la Comisión Europea a convertir estas recomendaciones en acciones", pidieron en redes sociales. Y desde Federación de Accionistas y Socios del Fútbol Español (FASFE) calificaron de "gran noticia" lo anunciado en el informe del Parlamento Europeo.