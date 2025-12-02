Parsons: "Los Juegos Paralímpicos son un ejemplo de cómo debería ser el mundo y un mensaje a los líderes mundiales"

Archivo - Andrew Parsons, President of the International Paralympic Committee, attends his press conference at Hotel Ilunion Atrium on December 10, 2024, Madrid, Spain. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

El presidente del Comité Paralímpico Internacional (CPI), Andrew Parsons, tiene claro que los Juegos Paralímpicos "son un ejemplo de cómo debería ser el mundo" y también "un mensaje a los líderes mundiales" a la hora de solucionar los conflictos, mientras que recuerda que Rusia y Bielorrusia han sido suspendidos por haber usado al movimiento para "promocionar" la invasión a Ucrania.

En una entrevista con Europa Press con motivo de la cuenta atrás de 100 días para la celebración de los Juegos Paralímpicos de Invierno en Milán y Cortina d'Ampezzo (Italia), Parsons recalcó cómo en este evento hay "gente de todas partes del mundo que hablan distintos idiomas, que tienen culturas y religiones distintas, y que piensan de forma distinta bajo el mismo techo y en un ambiente muy competitivo de competición".

"Están ahí para ganar y todos en paz, comiendo y viviendo juntos, juntos en la Villa, un sitio que es accesible y diverso, es decir, se puede hacer. La Villa Paralímpica y los Juegos Paralímpicos son un ejemplo para el mundo de cómo debería ser el mundo", afirmó.

El dirigente cree existe ese "de que es posible" lograr esta convivencia y para ello ve "muy importante crear condiciones, negociar, hacer cosas". "Pero es un mensaje a los líderes mundiales de que si es posible en el Movimiento Paralímpico, si es posible en el deporte, porque también pasa algo similar en los Juegos Olímpicos, ¿por qué no en la sociedad? ¿Por qué no en el mundo?", advirtió.

El pasado mes de septiembre, la Asamblea de su organismo levantó la suspensión a Rusia y Bielorrusia, pero las respectivas federaciones deportivas la mantuvieron y los deportistas de estos dos países no podrán participar en Milán-Cortina d'Ampezzo. "Soy presidente de la organización y creo en la democracia, soy un demócrata convencido. Nuestros miembros han tomado la decisión y me cabe ahora como presidente implementarla", remarcó el brasileño.

Este deja claro que su opinión personal sobre si los deportistas rusos y bielorrusos deberían poder participar "no es algo importante en este momento" y que conoce y entiende "la reacción" que existe en la gente con este asunto. "La gente debe manifestar sus opiniones, siempre de manera respetuosa, como está haciendo, pero lo puedo decir es que durante la asamblea, mucha gente, y yo no puedo justificar votos de nadie, ni de un lado ni de otro, discutió bastante el por qué sólo Rusia y Bielorrusia", puntualizó el mandatario.

"Es importante que nuestros miembros entiendan, y se lo explicamos, y también la prensa y los gobiernos, que Rusia y Bielorrusia no fueron suspendidos porque estaban en conflicto, porque invadieran un país o porque no respetaron la Tregua Olímpica. Fueron suspendidos y tomamos acción contra ellos porque estaban utilizando el Movimiento Paralímpico para promocionar la invasión a Ucrania, lo que llamaban operación especial. Y eso está prohibido de acuerdo con nuestros estatutos", argumentó.

Esa "es la diferencia" con estos países y "todos los otros que están en conflicto", pero que para Parsons no han usado los "símbolos" ni "los deportistas" del movimiento que lidera "para promocionar ninguna de sus actividades de guerra o militares".

UN NUEVO MANDATO DE CUATRO AÑOS

El pasado mes de septiembre, Parsons también fue reelegido para un nuevo mandato de cuatro años al frente del CPI, "una oportunidad para finalizar la implementación de cosas" que inició en los dos anteriores, pero "también para empezar cosas nuevas".

En este sentido, desde que arrancó como presidente del organismo en 2017, considera que el comité "construyó una relación más cercana con el movimiento de derechos humanos de las personas con discapacidad". "Somos deporte, deporte y deporte y creo que eso fue necesario para consolidar los Juegos y al Movimiento Paralímpico como algo relevante", resaltó.

"Pero desde 2017 para mí estaba claro y sigue claro que tenemos que hacer un movimiento que también impulse otras cuestiones acerca de las personas con discapacidad. Usar los Juegos como una herramienta para estas discusiones e impulsar. Creo que aún nos tenemos que consolidar en este espacio. Nosotros siempre decimos que somos el evento deportivo más transformador del mundo y queremos en el futuro ser el evento más transformador. Es muy ambicioso, pero es algo que queremos y estaremos ahí en este espacio", detalló el brasileño.

También hay "cosas nuevas" previstas como el trabajo de desarrollo con el apoyo Fundación Toyota de cara a dar "oportunidades para atletas que viven en países en vías de desarrollo, fortalecer los comités paralímpicos de estas partes del mundo que aún son muy pequeños y muy frágiles". "Ver cómo ellos pueden ofrecer mejores servicios a sus propios deportistas", relató.

"Hay este trabajo también de impacto. Tenemos la oportunidad increíble con los Juegos de Los Ángeles 2028. Estados Unidos es un país que es muy importante por muchas cuestiones como televisión o cuestiones comerciales, pero también es un país que tiene mucha influencia en el mundo y tener una posición más significativa allí es importante para el Movimiento Paralímpico y creo que nos da esta posibilidad muy grande", prosiguió.

Parsons quiere trabajar también en "atraer un poco más de tecnología" de cara a "apoyar el trabajo de los clasificadores, haciéndolo más eficiente y para tener también más posibilidad de hacerlo en otras partes del mundo". "La clasificación es algo que siempre fue mi prioridad y creo que hemos hecho mucho, pero aún hay mucho por hacer", sentenció.