La participación en las elecciones a la presidencia del Real Madrid es del 16,82% a las 13.00

Real Madrid voting members participating in the elections during the Real Madrid’s presidential election day at Ciudad Deportiva Real Madrid on June 07, 2026 in Valdebebas, Madrid, Spain. - Angel Perez Meca / AFP7 / Europa Press

MADRID, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Junta Electoral del Real Madrid informó este domingo de que la participación en las elecciones a la presidencia del club, que se celebran en el pabellón de baloncesto de la ciudad deportiva en Valdebebas desde las 09.00 hasta las 21.00 horas, es del 16,82% del censo electoral hasta las 13.00.

A través de un comunicado publicado en la página web del club, la Junta Electoral del Real Madrid comunicó que, a las 13.00, ya habían votado en las elecciones a presidente y Junta Directiva de la entidad un total de 12.651 socios, en las 60 mesas preparadas por el club para los aproximadamente 70.000 socios que cumplen con las condiciones -ser mayor de edad y con antigüedad de un año al menos- para ejercer su derecho al voto.

"Este dato representa un 16,82% de participación. Las mesas electorales permanecerán abiertas de manera ininterrumpida hasta las 20.00", agregó la nota de prensa. Una alta afluencia de socios teniendo en cuenta las dificultades de movilidad por la visita del Papa León XIV a la capital

Desde los medios del club insistieron durante toda la mañana en que los comicios se estaban llevando a cabo "con total normalidad" y "sin ninguna incidencia", con los dos candidatos, Florentino Pérez y Enrique Riquelme, votando en estas primeras cuatro horas con las urnas abiertas.

El primero en votar fue Pérez. Minutos antes de las 10.00, el empresario, de 79 años, entró en el recinto y se dirigió hacia la mesa electoral número 2. Su presencia en el pabellón provocó que un gran grupo de socios y socias del Real Madrid, los que más madrugaron, le mostraran su apoyo y dificultaran al candidato a la reelección, entre fotos y saludos, llegar a su mesa -es el socio número 1.484-, donde finalmente metió la papeleta en la urna.

Riquelme, socio número 41.736, llegó a Valdebebas más tarde y a las 10.50 estaba ya en la mesa 33 para votar, rodeado de miembros de su junta directiva, después de también pararse con algún socio y socia y entre aplausos de decenas de socios, mientras otros más alejados le dedicaron algún silbido.