El partido #PorUnMundoSinELA se jugará este sábado en el campo de fútbol de la AD Orcasitas

Cartel del partido #PorUnMundoSinELA. - FUNDELA

MADRID, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El encuentro de fútbol #PorUnMundoSinELA, organizado por la Agrupación Deportiva Orcasitas y por Fundela (Fundación Española para el Fomento de la Investigación de la ELA), se disputará el próximo 3 de enero en el campo de la Asociación Vecinal Orcasitas (Madrid).

El partido está previsto para las 12.00 horas y será el plato fuerte de una mañana llena de actos que empezarán a las 10.00 horas. La entrada costará 5 euros, como donativo íntegro para Fundela, y todo lo recaudado se destinará a la investigación de la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa sin tratamiento ni cura.

"El partido enfrentará a un equipo liderado por los youtubers Papi Gavi y Juanki Municio, muy populares entre los adolescentes, y otro conjunto formado por exjugadores entre los que destacan José Luis Pérez Caminero, Rubén de la Red, Tote, Ricardo, Casquero, Iván y Antonio Amaya, Cubillo, Petón y Julio García Mera", señaló la organización del evento.

"El saque de honor del partido, que será televisado por La Otra de Telemadrid, lo realizarán el periodista José María García y la presentadora Mariló Montero, ganadora de 'MasterChef' y que donó los 75.000 euros del premio a Fundela", subrayó la nota de prensa.

El mismo comunicado de Fundela indicó que el encuentro "será arbitrado por el colegiado Luis Miguel Martínez Montoro, auxiliado en las bandas por Carlos López Rodríguez y Prudencio Carrasco Sayago".

"Además del donativo de 5 euros, los asistentes pueden llevar juguetes que serán donados para los niños del Hospital 12 de Octubre. Habrá actuaciones musicales y la participación del halconero real, Jorge Castaño, que hará una exhibición con sus aves. Y el colofón será la visita de sus majestades los Reyes Magos de Oriente", concluyó la nota.