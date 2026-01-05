El Partizan de Peñarroya ficha a Jekiri y se desvincula de Tyreek Jones

Archivo - Joan Peñarroya - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Partizan serbio, dirigido por el técnico español Joan Peñarroya, anunció este lunes el fichaje del experimentado pívot nigeriano Tonye Jekiri, procedente del CSKA de Moscú y que llega para suplir la baja del estadounidense Tyrique Jones que se marcha al Olympiacos griego.

A través de sus redes sociales, el conjunto serbio informó de los movimientos en el mercado de fichajes con la llegada del exjugador de, entre otros, Fenerbahçe, ASVEL o Baskonia, para reforzar su 'pintura'. Antes, ya había confirmado la marcha de Jones, que promediaba en la Eurliga 10,6 puntos y 6,1 rebotes, tras el acuerdo alcanzado con el jugador que a última hora del domingo que será nuevo jugador del Olympiacos con quien ya ha firmado por lo que resta de campaña y dos años más.