Pastore: "No vengo al Elche a retirarme, me quedan dos o tres años muy buenos"

ELCHE (ALICANTE), 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El mediocentro argentino Javier Pastore afirmó que no ha fichado por el Elche CF para "retirarse" y confía en que aún le restan "dos o tres años muy buenos" en su presentación en el Martínez Valero como nuevo jugador del conjunto ilicitano para la temporada 2021-22 tras desvincularse de la Roma.

"No vengo a retirarme porque si fuese así me iría al club en el que me formé en Argentina. Estoy con muchas ganas de mostrar que estoy muy bien. Tengo 32 años y hay futbolistas de 39 y 40 años que siguen a gran nivel. No sé si será mi caso, pero sé que, al menos, me quedan dos o tres años muy buenos", afirmó en la rueda de prensa de presentación.

Javier Pastore explicó que cuando rompió su contrato con la Roma el Elche fue el primer club que se puso en contacto con su agente. "Eso nos despertó mucho entusiasmo. Tenía muchas ganas de probar esta liga. El Elche es un club con muchos argentinos que me han hablado muy bien de cómo se vive aquí. Vengo con muchas ganas", subrayó.

El argentino conoce LaLiga Santander y que el objetivo del Elche será este curso, de nuevo, la permanencia. "Procedo de clubes donde la aspiración era ganar un título o entrar en Champions. Mi mentalidad es ganadora y así espero poder hacerlo aquí. Es importante sumar buenos resultados al principio. Lo importante es permanecer en Primera. Si se empieza bien, ojalá pudiésemos estar entre los diez primeros", deseó.

Acerca del estado físico en el que llega al equipo de Escribá, dijo que su última lesión fue en la cadera en noviembre de 2019. "Necesitaré una semana extra para adaptarme al equipo. Llevo tres meses entrenándome al margen de la Roma. Me sorprendió el buen ambiente del vestuario y el buen plantel que hay. Parece que conozco a los compañeros desde siempre. Con un grupo así podemos pelear por grandes cosas", expresó.

Su objetivo es "sumar", aunque admitió que llega al Elche tras tres años en la Roma en los que no ha tenido continuidad. "Necesitaba de estar de nuevo en juego y mostrarme. Me siento agradecido por esta opción y solo queda demostrarlo en el campo. Me gustaría volver con Argentina. Espero hacerlo bien por el Elche y será un sueño si vuelvo con la selección", expresó.