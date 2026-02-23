La patinadora Kamila Sellier, operada tras ser herida por una cuchilla

20 February 2026, Italy, Cortina D'ampezzo: Poland's Kamila Sellier (2nd R) is hit in the face by a skate of Italy's Arianna Fontana during the Women's 1500m Short Track Speed Skating quarterfinals event, as part of the 2026 Winter Olympic Games. Photo: R - Robin Van Lonkhuijsen/ANP/dpa

MILÁN (ITALIA), 23 Feb. (dpa/EP) -

La patinadora polaca de velocidad Kamila Sellier se ha sometido a una operación tras ser golpeada en la cara por la cuchilla de una rival durante una colisión en la competición de 1.500 metros en pista corta durante los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo 2026.

El responsable del equipo, Konrad Niedzwiedzki, informó del estado de la deportista. "Kamila se sometió a una operación para recomponer el hueso dañado visible en una tomografía y limpiarlo todo", señaló en declaraciones a Eurosport.

Además, Niedzwiedzki afirmó que sigue habiendo hinchazón y que Sellier se someterá a más exámenes del globo ocular en el hospital, añadiendo que no está claro cuándo recibirá el alta.

Sellier, de 25 años, se cayó durante los cuartos de final del viernes y, mientras se deslizaba por el hielo, fue golpeada involuntariamente por la cuchilla de la patinadora estadounidense Kristen Santos-Griswold debajo del ojo izquierdo, produciéndole un gran corte.

La carrera se detuvo inmediatamente y Sellier fue protegida del público con una sábana mientras recibía tratamiento. Fue retirada del hielo en camilla, haciendo un gesto de aprobación con el pulgar durante el proceso.

Los responsables del equipo dijeron que le habían dado puntos y que luego la habían trasladado al hospital. "Dado que se trata de un corte en la cara que ha sido suturado con varios puntos y que la zona tiene un fuerte riego sanguíneo, debemos ser pacientes. Esto también se aplica a Kamila", dijo Niedzwiedzki.