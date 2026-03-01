Patri Guijarro: "Cuando miro a Clara y Vicky me digo 'qué buenas son y cómo ha evolucionado esto'"

Patri Guijarro poses for photo after an interview to Europa Press during the Spain Women Team training camp ahead of the qualification matches for the Brazil 2027 World Cup at the Ciudad del Futbol on February 27, 2026, in Las Rozas, Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

La centrocampista de la selección española Patri Guijarro celebra estar de nuevo con la campeona del mundo para afrontar "un periodo diferente" con la fase de clasificación para el Mundial de 2027 en una concentración donde disfruta de algunas de las jóvenes con las que comparte zona del campo como sus compañeras en el FC Barcelona Clara Serrajordi y Vicky López, a las que elogios y con las que constata ver "cómo ha evolucionado esto", mientras que tiene claro que es "muy autoexigente" consigo mismo porque es la base para "poder mejorar" y que le halaga que la consideren la mejor del mundo en su posición.

Patri Guijarro, de 27 años, atendió a Europa Press tras el entrenamiento del viernes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) para preparar el partido de este martes ante Islandia en Castellón de la Plana. De nuevo con la 'Roja' tras no poder jugar por lesión la fase final de la Liga de Naciones y en un tramo donde va a empezar a jugarse cosas importantes.

"No es sólo desconexión (estar con la selección). Por supuesto, estoy también muy contenta de estar con la selección, con mis compañeras, de volver aquí, además en un periodo diferente porque es un poco más largo y encima clasificatorio para el Mundial, así que contenta de volver a estar aquí", señaló la balear.

Una fase de clasificación en un 2026 menos cargado a nivel internacional que los últimos años donde se juntaron Mundial en 2023, Juegos Olímpicos en 2024 y Eurocopa en 2025, con el añadido de la Liga de Naciones y las fases de clasificación correspondientes. "Creo que este verano aprovecharemos bien todas para poder desconectar, pero es que ahora queda lo más bonito, así que ya llegará, aunque sí es verdad que este verano, después de muchos, la gente por fin va a poder desconectar", admite.

Guijarro está considerada una de las mejores '6' del mundo, para muchos, la mejor. "A mí escuchar esas palabras me halaga mucho", confiesa. "Es para estar orgullosa y contenta de que haya mucha gente que te pueda valorar así. Evidentemente, hay muchos gustos y muchas valoraciones, y por supuesto, todas son aceptables, pero sí que me halaga mucho que puedan hablar así de mí", afirmó.

Y tampoco esconde que es "muy autoexigente". "Quien me conoce lo sabe mucho. Cuando muchas veces me dicen que me 'pico', que soy muy competitiva, también es por esa autoexigencia. Sí que tengo que relativizar muchas veces porque si no es demasiado, pero el ser autoexigente es parte de mí y de poder mejorar para mí", explicó la blaugrana.

Una exigencia que vive tanto en su club como ahora en la selección. "El mundo profesional requiere 24 horas y más pues estando en el Barça y en la selección que, por suerte y por el gran trabajo que estamos haciendo, estamos dando resultados y compitiendo muy bien. Esa exigencia hace que cada una de nosotras seamos muy ambiciosas y que queramos ser mejores cada día", apuntó.

Pese a ello, pide "relativizar" en situaciones como la derrota en la final de la pasada Eurocopa, que se pudo ver como una decepción. "Pasa mucho tiempo, estás ahí un mes y medio, llevas mucho trabajo durante mucho tiempo, clasificándote, jugando partidos, entrenando, llegando luego el periodo para la final y parece como que la pierdes y que te queda un vacío de llevo aquí un mes y medio y me voy sin nada", relató.

"Es todo lo contrario, hemos llegado a una final y es verdad que no la ganas, pero has ganado a muchos equipos, has hecho las cosas bien, lo has intentado y eso te tiene que dar también esa reflexión. Aparte de mejorar e intentar repetirlo, y si se repite, que puedas ganar, pero para mí no es como fracaso porque si te dicen que vas a llegar a la final, lo firmas al principio. Sí que es duro y triste porque no has conseguido el objetivo principal, pero de cara a lo que te viene después, es saber que si vuelves a llegar tienes la oportunidad de poder ganar", añadió.

"TENEMOS UN EQUILIBRIO DE EDADES Y VIVENCIAS MUY GUAY"

La selección femenina lleva desde 2023 cosechando éxitos como el histórico Mundial y dos Ligas de Naciones, además de la final de la EURO o su primera participación en Juegos Olímpicos, después de estar mucho tiempo a las puertas de hacer algo grande. La balear, subcampeona del mundo Sub-20 en 2018, desconoce cuándo se produjo ese 'clic' en el combinado nacional, aunque siempre tuvo claro que era cuestión de tiempo.

"Estoy también contenta por haber vivido ese proceso paso a paso y día a día. Evidentemente nunca hubiese pensado que llegara a este punto, pero sí que he disfrutado cada momento y cada paso", reconoce la centrocampista del FC Barcelona.

Ahora, con 27 años, es feliz con ver la cantidad de jóvenes que aparecen. En esta concentración, hay nueve Sub-23 y dos de ellas, Clara Serrajordi (18 años) y Vicky López (19), compañeras de equipo, no la dejan de sorprender. "Es raro, muchas veces les digo 'mira, cuando era como vosotras, estaban 'Mel' (Melanie Serrano) aquí o 'Unzu' (Marta Unzué), y ahora soy yo al revés. Pasan los años volando y cuando las miro me digo 'qué buenas son, cómo ha evolucionado esto'. Y seguirá avanzando. Tienen un futuro increíble e incluso mentalmente también son muy espabiladas y muy inteligentes", afirmó.

Esas jóvenes que irrumpen refuerzan una selección que cuenta con "un equilibrio muy bueno". "Tenemos veteranas que llevan muchos años aquí y luego igual otras veteranas a las que parece que les quedan muchos años también. Y luego tenemos esa juventud, incluso intermedia y juventud Sub-23, que compite en Champions y con su club en Primera División y que están haciendo las cosas muy bien. Incluso aún falta mucha gente que en principio ha estado viniendo y estuvo en la Liga de Naciones y aún así tenemos un equipo increíble. Tenemos un equilibrio ahí de edades, pero también de vivencias muy, muy guay para competir", advierte.

Todas bajo la dirección de la nueva seleccionadora, Sonia Bermúdez, exfutbolista y exinternacional y que "comprende bastante" a las internacionales "a la hora de gestión fuera del campo". "Dentro del campo también se nota que es casi jugadora y que ha sido muy buena, una leyenda española y mundial. También incluso a veces le sale el comentario a las delanteras al haber sido máxima goleadora que ha ganado todo. Pero también haberlo vivido en ciertas situaciones, creo que ahí en esos detalles nos ayuda bastante", expresó Guijarro.

"FUE DURO NO ESTAR CON LA SELECCIÓN"

La mallorquina fue una de las jugadoras que renunció en septiembre de 2022 a volver con la selección hasta que no hubiera cambios estructurales en el equipo y en la federación, y no decidió volver hasta el verano de 2024. Preguntada sobre cómo lo pasó en comparación con estar fuera por una lesión como le sucedió a finales de 2025, no esconde que lo primero "fue más duro, diferente". "Evidentemente con tranquilidad en mi decisión, pero duro porque quieres estar aquí. Y en estos tres meses, también es difícil porque encima quiero ganar un título con la selección y era una oportunidad, el no estar ahí presente también era como 'wow'".

"Cuando estuve en el Metropolitano (en la conquista de la Liga de Naciones ante Alemania), me emocioné porque me hubiese encantado poder estar vestida de futbolista con mis compañeras, pero con la lesión relativicé un poco. Por suerte, no me he lesionado mucho y eran tres meses, que no es una lesión muy larga, pero sí que es verdad que en el momento de la lesión lo que más me dolió era esa oportunidad de ganar un título con la selección", sentenció la balear.