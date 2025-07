Patri Guijarro: "Hemos ganado a Italia porque cada una ha aportado su granito de arena"

Patricia Guijarro of Spain in action during the Women's International Friendly, football match played between Spain and Japan at Butarque stadium on June 27, 2025, in Leganes, Madrid, Spain. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

La futbolista internacional española Patri Guijarro destacó este viernes que todas las jugadoras de la selección habían "aportado su granito de arena" para vencer por 1-3 a Italia en la jornada 3 del Grupo B en la Eurocopa Femenina, contra una selección 'azzurra' de la que ya sabían que "iba a salir muy intensa y muy fuerte".

"Un premio individual en un deporte colectivo... simboliza, sí, el buen partido de alguna jugadora. Pero es que creo, y hoy precisamente, en que casi todas las ocasiones destacan muchas jugadoras. Somos un equipo, hemos ganado el partido porque cada una ha aportado su granito de arena", declaró la MVP del partido durante una rueda de prensa.

"Cada una ha hecho algo imprescindible, algo importante, y hoy ha sido un buen curro la primera parte; y en la segunda, pues creo que nos hemos sentido más nosotras con balón. Hemos hecho un buen partido y creo que hemos hecho buenos partidos para conseguir el tres de tres", aseveró Guijarro después desde el Estadio Wankdorf de Berna (Suiza).

Pese al 1-3 y el liderato definitivo en el Grupo B, España tuvo que trabajarse la victoria. "Nos ha costado mucho. Ya sabíamos que Italia iba a salir muy intensa y muy fuerte, como les caracteriza. Sí que hemos ajustado un poco en la presión de intentar que no sacasen rápido, porque en algunas jugadas nos han sacado rápido, y ahí entre central y lateral estar un poco más encima e intentar orientarlas más a banda", explicó.

"Luego en esas segundas jugadas, estar un poco más juntitas. En la primera parte había mucho espacio en el medio, nos ganaban en la segunda jugada y creo que eso lo hemos corregido bien, aparte de presionar enseguida que perdíamos balón. Creo que lo hemos hecho mejor en la segunda, y de ahí también el sentirnos más cómodas y el juego más fluido", argumentó la centrocampista del FC Barcelona Femení.

Además, relató cómo se había fraguado su gol del 1-2 en el minuto 49. "Notaba que enseguida me llegaba la presión y estando ahí casi última jugadora en frontal, teniendo las centrales muy fijadas, he dicho 'intenta finalizar como puedas', he dicho 'quitármela de encima' por así decirlo pero porque el balón tampoco venía en unas condiciones como las otras que he intentado", comentó al respecto de su disparo lejano.

"He intentado tirar más como he podido y, mira, en la que digamos que era menos clara pues ha entrado. Contenta por ayudar al equipo", dijo. "Estoy contenta por participar bastante en el juego. Para el modelo de juego que tenemos, creo que es necesario que participemos mucho, eso le da fluidez y nos da confianza sobre todo al equipo. Y bueno me alegra que me digas que el porcentaje de aciertos esté bien", afirmó Guijarro.

"Los goles que hemos encajado han sido así: ABP y transición. En acciones a balón parado, al final se igualan las fuerzas o incluso nos pueden superar y son jugadas de pequeños detalles que siempre son importantes tanto defensivas como ofensivamente. Y en transición somos un equipo que nos gusta tener el balón, que intentamos hundir al rival, que intentamos tener balón en su campo y es normal que en transiciones es donde intenten pillarnos", admitió la mediocampista española.

"Es lo que intentamos trabajar, somos conscientes de que tenemos que tener vigilancia, somos conscientes de que tenemos que estar hablándonos todo el rato para intentar, esté donde esté el balón e incluso la alejada e incluso con balón, intentar defender con balón porque sabemos que es un punto débil. Lo trabajamos, somos conscientes y también son buenas las rivales, pero lo importante es que lo organizamos e intentamos mejorar", reiteró delante de los periodistas.

Mientras, agradeció los elogios de su entrenadora Montse Tomé. "Muy halagada de que la seleccionadora diga estas palabras y también muy contenta por la confianza que me está dando. Desde el primer momento me ha dado esa confianza, tenía mucha comunicación conmigo y ¿qué puedo decir?, contenta y halagada por las palabras", repitió Guijarro.

"Hay veces que mis compañeras me preguntan '¿tú disfrutas jugando al fútbol?', porque me ven tan autoexigente y me ven con la cara de medio que... Sí, disfruto, evidentemente disfruto porque al final forma parte del juego, forma parte de mi mejora, de mi análisis y disfruto", señaló.

"Sí que es verdad que ojalá lo hiciésemos todo perfecto, pero es que es imposible, es muy difícil. Ahí también está esa mejora nuestra y esa autocrítica. También el rival, estamos en una Eurocopa y son buenas; Italia además, que es intensa. Bueno, creo que hay también que es relativizar y estar contentas por las tres victorias", concluyó Guijarro.