Patri Guijarro tiene un esguince en el tobillo derecho y será baja para el derbi

La centrocampista de selección española Patri Guijarro - RFEF

BARCELONA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La centrocampista internacional española del Barça Femení Patri Guijarro sufre un esguince en el ligamento peroneoastragalino anterior del tobillo derecho y será baja para el próximo partido de la Liga F Moeve contra el RCD Espanyol, según confirmaron las pruebas médicas realizadas este jueves.

Los exámenes, llevados a cabo en la Ciutat Esportiva Joan Gamper, determinaron el alcance de la lesión de la jugadora balear, que no podrá jugar el derbi y que queda pendiente de evolución para su regreso a los terrenos de juego.

Guijarro se lesionó el pasado martes durante el partido que enfrentó a la selección española con Inglaterra en Wembley, correspondiente a la fase de clasificación para el Mundial de 2027, en el que fue titular y tuvo que ser sustituida en el minuto 81 tras sufrir una torcedura en el tobillo.

La futbolista ya abandonó la concentración de la selección dirigida por Sonia Bermúdez y no estará disponible para el encuentro de este sábado ante Ucrania, después de que la Real Federación Española de Fútbol confirmase su baja.

Tras las pruebas realizadas por los servicios médicos federativos, se decidió su regreso a Barcelona para iniciar la recuperación, con vistas sobre todo a poder jugar la semifinal de la Liga de Campeones Femenina ante el FC Bayern Munich.