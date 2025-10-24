Pau Cubarsí: "Este año tengo que dar un paso adelante en liderazgo"

BARCELONA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El central del FC Barcelona Pau Cubarsí ha asegurado que afronta el Clásico del domingo frente al Real Madrid en el Santiago Bernabéu con confianza y con el objetivo de seguir creciendo como líder en la defensa blaugrana, ya que cree que "todo está en orden" para intentar ganar una vez que han tocando "cuatro cositas" para estar a tope.

El joven defensa reconoció en este sentido que esta temporada se ha propuesto dar un paso al frente en su papel dentro del equipo. "Este año tengo que dar un paso hacia adelante en liderazgo y ayudar al equipo", afirmó en declaraciones a DAZN recogidas por Europa Press.

Cubarsí subrayó que se siente cómodo asumiendo ese rol. "Casi todos estamos ya haciendo el rol de líderes, pero sí que tengo que mejorar bastante. Me gusta y lo llevo dentro, eso de intentar ser líder y ayudar desde atrás. Los defensas vemos casi todo el campo, los espacios, y creo que es importante este tema", explicó.

"Cada temporada es un año nuevo, un reto en el que tienes que dar el máximo siempre. El año pasado, por las lesiones en defensa, tuve la oportunidad de compartir más campo con Iñigo Martínez, que me ayudó bastante en el tema del liderazgo y de jugar con más tranquilidad. Ahora no está con nosotros, pero creo que tenemos muy buenos centrales", matizó.

Respecto al sistema defensivo de Hansi Flick, el central defendió la idea de mantener la línea adelantada. "Es todo entreno y análisis. Viene de otra filosofía, pero es la que nos transmitió el míster desde el principio y siempre hemos ido a una con ella. Desde fuera se ve arriesgado, pero dentro del campo no lo es tanto. Lo importante es que todos vayamos a una y que realicemos la idea de la mejor manera posible", señaló.

Sobre el rival, Cubarsí advirtió del potencial del conjunto blanco. "El Madrid es el Madrid, siempre tienen los mejores jugadores y las mejores plantillas. El año pasado se nos dieron mejor los Clásicos, pero este año irán con energías recargadas y con ganas de revancha. Nosotros tenemos que ser fuertes en lo nuestro y confiar en nuestros compañeros; eso nos puede dar la victoria", afirmó.

El defensa también valoró las recientes bajas del equipo, restando dramatismo a las ausencias. "Hemos tenido bajas importantes, ya que estaban jugando más a menudo los que se han lesionado, pero la plantilla es larga y de mucho nivel. Todos pueden jugar al 100% y hacerlo muy bien. Tenemos que confiar en todos los compañeros, porque si están aquí es porque se lo merecen", subrayó.

Por último, el canterano prefirió no hacer pronósticos sobre el marcador del Clásico. "No soy de hacer pronósticos. La sensación es buena, el equipo está con muchas ganas de que llegue el partido, estamos muy positivos y queremos hacer un gran partido", concluyó.