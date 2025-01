Pau Cubarsí: "Soñar se puede siempre e iremos a por la 'Champions' con todas las ganas"

"Lamine es de otro mundo y ya se está viendo de lo que es capaz"

BARCELONA, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El jugador del FC Barcelona Pau Cubarsí aseguró este miércoles que irán a por la Liga de Campeones "con todas las ganas" y más tras lograr el billete directo a los octavos de final de la competición, en una campaña donde se está asentado, a sus 18 años recién cumplidos, en el once inicial de un Hansi Flick que le da confianza y en un equipo del que destaca la juventud que aportan los canteranos de La Masia y un Lamine Yamal que es "de otro mundo".

"Soñar se puede siempre, porque el Barça es de los mejores clubes del mundo y siempre ha de aspirar a lo mejor, pero siempre con los pies en la tierra, partido a partido, y a intentar, si puede ser, ir a por la 'Champions' con todas las ganas del mundo", aseguró en una entrevista en Barça One, tras cumplir este 22 de enero los 18 años, recogida por Europa Press.

Y cree además que, pese a la mala racha actual en LaLiga (6 de 24 puntos logrados), todavía están en la lucha por el título liguero, pese a que el líder Real Madrid está a 7 puntos. "Todos los campos y partidos son muy complicados. Y si sales, por ejemplo, al 90 o al 95%, pues no te da, porque LaLiga también está muy apretada y todos los equipos te pueden complicar en cualquier momento. Así que tenemos que salir cada partido mentalizados. Pero hay Liga. Hay Liga, quedan 18 jornadas y sí, todavía hay Liga", argumentó.

El joven central aseguró que está "viviendo el momento". "Estoy muy bien. Siempre que voy a casa la familia me ayuda. Quiero estar tranquilo con mis amigos, con la familia, también desconectar un poco del mundo del fútbol, que a veces es una locura. Pero también me gusta ir a entrenar, jugar partidos, es lo que más me gusta, es lo que he soñado siempre y es lo que estoy haciendo", reconoció.

"Sí, la verdad es que sí me siento privilegiado. A veces no me doy cuenta, pero creo que todo niño querría estar en mi lugar, así que me he de dar cuenta de eso y aprovecharlo al máximo. En muchas cosas tengo que mejorar. Cada partido me encuentro situaciones nuevas en las que me tengo que fijar y tengo que entrenar más", añadió.

A nivel personal, celebró estar recibiendo elogios de algunos de sus ídolos, como los también centrales Carles Puyol y Gerard Piqué. "Se me abren los ojos cuando los escucho, a Puyol y Piqué. Parece que estés en una película, en la que tus ídolos, que siempre los has vivido y los has tenido como referentes, hablan bien de ti", se sinceró.

Unos elogios compartidos por muchos aficionados, propios y rivales. Y eso que, siendo menor de edad, afrontó un cambio de entrenador. "Esperaba que al llegar un entrenador nuevo y también llegar de un verano sin pretemporada, sería más complicado. Pero ya desde el primer momento, el míster me dio la confianza. Y yo también intenté trabajar cada entreno y cada partido para que veas que puedes confiar en mí", señaló.

Una situación similar a la de otros valores de La Masia, como Marc Casadó, Fermín López o Héctor Fort. "Los de la Masia somos muy jóvenes todos, pero eso también es por el trabajo que se hace en la cantera, que ya nos enseñan y nos ayudan en cualquier momento por si tienes la oportunidad de ir al primer equipo, y ya estás más que preparado", destacó.

Pero la gran joya de la corona es Lamine Yamal. "Lamine es de otro mundo. Yo diría que a mí no me sorprende Lamine, porque yo ya lo he visto todo desde los 11 o 12 años que entré. Siempre lo he tenido en el equipo y siempre lo he podido disfrutar. Y ahora que todo el mundo ya lo puede disfrutar, ya se está viendo de lo que es capaz", comentó.