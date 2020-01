Pau Gasol se muestra "destrozado" por el fallecimiento de Kobe Bryant

Publicado 26/01/2020 23:28:43 CET

El pívot español Pau Gasol se mostró "destrozado" tras conocer el fallecimiento este domingo de su "hermano mayor" Kobe Bryant tras un accidente de helicóptero.

"Mucho más que destrozado... Mi hermano mayor. No puedo, no puedo creerlo", se limitó a escribir en inglés en su perfil oficial de 'Twitter' un Pau Gasol que compartió una gran amistad con Bryant desde su llegada a los Lakers en febrero de 2008.

El pívot de Sant Boi y el estelar escolta formaron una gran pareja en los seis años que compartieron vestuario y que ayudó a que la franquicia angelina sumase sus dos últimos anillos de campeón en las temporadas 2008-2009 y 2009-2010.

Por su parte, José Manuel Calderón tampoco se creía la noticia. "No puedo creerlo, no quiero. Esto es irreal. He llorado cuando vi las noticias", lamentó el extremeño. "Gracias Kobe Bryant por todo lo que hiciste por el baloncesto y por cómo fuiste como persona. Voy a echarte de menos. Uno de los días más tristes, esto es algo que duele mucho", añadió.

El presidente de la Federación Española de Baloncesto (FEB), Jorge Garbajosa, que también jugó contra Bryant en la NBA, califcó de "horrible" la noticia e incluso pidió que fuese "un error macabro" antes de que se confirmase. "Un deportista y una persona enorme. No puede ser verdad. Terrible fin de semana para el baloncesto", recalcó.

"La acb se une a la tristeza del mundo del baloncesto ante la pérdida de una de sus mayores leyendas. Descanse en paz", indicó la Asociación de Clubes Españoles. "Demasiado pronto, el baloncesto mundial ha perdido a uno de sus grandes jugadores y embajadores, Kobe Bryant, que tocó la vida de cualquiera que amara nuestro deporte", apuntó por su parte Jordi Bertomeu, máximo mandatario de la Euroliga.

"Consternados por la muerte de Kobe Bryant, un deportista ejemplar cuya figura traspasó las pistas de baloncesto. Un abrazo para su familia y seres queridos. Descanse en paz", remarcó el FC Barcelona, un club con al que el estadounidense tenía mucha simpatía y del que tenía admiración por Leo Messi.

Otro excompañero en los Lakers como Shaquille O'Neal también se mostró apesadumbrado tras conocer la noticia. "No hay palabras para expresar el dolor que estoy atravesando con esta tragedia de perder a mi sobrina Gigi y a mi hermano Kobe Bryant. Te amo y te extrañaremos. Mi más sentido pésame a la familia Bryant y a las familias de los otros pasajeros a bordo. Estoy mal ahora mismo", señaló en sus redes sociales.

"La mayoría de la gente recordará a Kobe como el magnífico atleta que inspiró a toda una generación de jugadores de baloncesto. Pero siempre le recordaré como un hombre que era mucho más que un atleta", expresó por su parte otra leyenda 'Laker' como Kareem-Adbul Jabbar.

Además los dos primeros partidos de este domingo en la NBA rindieron su homenaje al cinco veces campeón, cuyo fallecimiento les pilló de imprevisto. Así, en el Denver Nuggets-Houston Rockets se guardó un minuto de silencio, mientras que más simbólico fue el recuerdo en el San Antonio Spurs-Toronto Raptors donde los dos equipos agotaron los 24 segundos de sus dos primeras posesiones bajo una enorme ovación, como homenaje a uno de los números que portó la leyenda.