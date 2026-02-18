Pau Gasol: "Ojalá podamos conseguir una medalla"

Archivo - Pau Gasol during the presentation of the project “Talento a bordo” by Iberia with Olympic and Paralympic athletes at Espacio Cultural Serreria Belga on June 02, 2025 in Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo
MADRID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -
El exjugador español de baloncesto y miembro de la Comisión de Atletas del Comité Olímpico Internacional (COI), Pau Gasol, ha comentado que España tiene en los Milán-Cortina el mayor número de atletas compitiendo y que "ojalá" esa participación histórica se pueda completar con "una medalla", y ha destacado el crecimiento de los deportes de invierno en España.
"Desde el punto de vista de participación, tenemos el mayor número de atletas compitiendo en esta edición con 20 atletas. Veremos si en los próximos días tenemos opciones de alguna medalla y ojalá podamos conseguirla", afirmó la leyenda del deporte español y miembro de la Comisión de Atletas del COI en declaraciones a Eurosports.
Gasol se mostró contento de ver cómo el deporte y los deportes de invierno "crecen en su práctica" en España. "Al final es promocionar deporte, ya sea de verano o de invierno, y saber que también hay una vía aquí de los deportes de invierno, donde jóvenes de nuestro país también pueden dedicarse a ello", apuntó.
A nivel personal, el catalán valoró como "muy positiva" su primera experiencia en los Juegos Olímpicos de Invierno. "El ambiente está siendo buenísimo en todos los lugares y competiciones en los que he estado. Mañana y pasado estaremos en las montañas también para ver un poco las competiciones allí y vivir la experiencia en las montañas", añadió.
Por último, sobre un futuro puesto como presidente del Comité Olímpico Español o del Comité Olímpico Internacional, el barcelonés apuntó que está "disfrutado" de estos 5 años como miembro del COI en los que ha "aprendido mucho". "He intentado aportar valor y contribuir al movimiento olímpico y lo seguiré haciendo mientras siga formando parte de él", concluyó.