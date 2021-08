Pau Gasol: "Ya veremos si me retiro o no"

MADRID, 4 Ago. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El jugador español Pau Gasol ha dejado en el aire si seguirá o no una temporada más en activo con el Barça, su actual club, después de retirarse de la selección española en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, con derrota ante Estados Unidos en los cuartos de final.

"Es un momento de muchísimas emociones, por el partido de ayer, aún digiriendo un poco todo y echando la vista atrás con lo que se ha podido hacer con esta gran familia. Ahora toca mirar todo lo que se ha hecho y disfrutarlo. Ya veremos si me retiro o no. Eso llegará más adelante", manifestó en rueda de prensa.

Gasol, elegido para formar parte de la Comisión de Atletas del COI después de estos Juegos, debe contemplar ahora si será compatible este cargo con seguir o no en activo, jugando para el Barça como en esta última campaña.

"He de descubrir qué requerirá el puesto, pero es una manera de devolver lo que me ha dado el deporte y el olimpismo a mi vida. Me aseguraré de dar todo para que los atletas estén en mejor posición de la que están. Ahora, tras confirmar la elección, hablaré con el COI y empezaré este viaje y esta aventura, y veremos si es compatible con otras cosas o no, pero es un compromiso que he cogido", argumentó.

En una comparecencia de despedida organizada por el COE, aseguró que no podría borrar de su carrera, porque no sería la misma, todo lo vivido con España. "No se concibe mi carrera sin mi compromiso con la selección española", aseguró. "Me ha hecho sentir cosas tan especiales, únicos e irrepetibles que eso me quedará para siempre", se sinceró.

Y pese a la decepción de perder en cuartos ante Estados Unidos, no se arrepiente de haber ido a Tokyo 2020. "Para mí ha sido un gran logro estar en estos Juegos después de dos años de no saber si podría jugar nunca más. Y después de haber luchado por ello, significa muchísimo. En ningún momento me he arrepentido o repensado la decisión, estaba la decisión tomada", arremetió.

"Me hubiera gustado acabar mejor, por mis compañeros y por nuestro país, pero no ha podido ser. Eso no quita la satisfacción y orgullo de haber estado aquí y haber luchado", aportó Pau Gasol, leyenda ya del baloncesto español.

En este sentido, aseguró que se marcha "muy feliz por todo" y sin estar planeado ni hablado que su hermano, el también pívot Marc Gasol, también anunciara que deja la selección tras esta cita olímpica.

"La despedida en familia, con Marc, no estaba planeada. Marc transmitió sus sentimientos ayer, yo lo tenía ya decidido. Es un momento difícil, porque el baloncesto nos ha dado tanto que es momento difícil de digerir. Pero el baloncesto tiene sus etapas, y acaban", reconoció.

"Hemos tenido mucha suerte de conseguir cosas maravillosas, históricas en cierta manera, y hay que disfrutarlo y vivirlo con alegría aunque algo de melancolía va a quedar", añadió en este sentido el mayor de los hermanos Gasol.

En cuanto a ser elegido para la Comisión de Atletas del COI, aseguró que le "encaja muchísimo" en su etapa vital. "Espero ayudar a los atletas que competirán en los próximos años. Quiero luchar por la igualdad y por un deporte limpio y que siga dando alegrías a los niños y a la sociedad", auguró.

Por su parte, el presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, celebró que los atletas de Tokyo 2020 hayan elegido a Gasol tras dos años de lucha y preparación de la candidatura.

"Has sido el atleta más votado. Hemos hecho un trabajo extraordinario que has completado con tu figura y tu leyenda. Puedes aportar mucho al mundo olímpico. Te deseo lo mejor", apremió.

