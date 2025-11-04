MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portero español Pau López sufre una rotura del tendón del músculo plantar delgado de la pierna derecha, tras las molestias que sufrió en el calentamiento previo al partido de este domingo ante el RCD Mallorca de la jornada 11 de LaLiga EA Sports 2025-26.

"Tras las valoraciones y pruebas realizadas por los servicios médicos del club, se confirma que tiene una rotura del tendón del músculo plantar delgado de su pierna derecha. Realizará un tratamiento conservador y su incorporación al grupo dependerá de su evolución", informó la entidad verdiblanca en su página web.

Aunque el club sevillano no aclaró el tiempo de baja aproximado del guardameta, Pau López podría estar, si su rotura es leve, unas 2-3 semanas alejado de los terrenos de juego, mientras que si su problema es más grave la recuperación se puede alargar hasta varios meses.

Así, se perderá los encuentros ante el Olympique de Lyon, de Europa League, y frente al Valencia CF en Mestalla, ambos antes del parón internacional. Mientras que su presencia para el derbi contra el Sevilla FC del próximo 30 de noviembre es duda.