Pau Quesada: "Hay que buscar la perfección durante 90 minutos, con 70 no te vale"

Archivo - Pau Quesada, head coach of Real Madrid CF, looks on during the UEFA Women's Champions League 2025/26 KO play-offs Second Leg match between Real Madrid C.F. and Paris FC at Alfredo Di Stefano on February 18, 2026 in Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

VALDEBEBAS, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Pau Quesada, ha comentado este martes que su equipo deberá "buscar la perfección durante 90 minutos" ya que ante rivales como el FC Barcelona "no vale" con 70 buenos minutos, y ha destacado que el equipo ha demostrado "estar preparado" para formar parte del Top 8 europeo, y que por qué no va a estarlo para hacerlo en el Top 4.

"En los clásicos anteriores hemos tenido ocasiones pero nos ha faltado contundencia. Intentaremos ser fieles a nosotras mismas. Ellas cambiarán cosas y nosotras también. Hay que buscar la perfección durante 90 minutos porque con 70 minutos no te vale ante estos rivales", afirmó el entrenador del Real Madrid en la rueda de prensa previa a la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones que mide a las blancas ante el FC Barcelona.

Quesada apuntó que será un partido parecido a los anteriores clásicos con su equipo "presionando alto" y el Barça teniendo "el control". "Tenemos que tener contundencia en nuestra área, y hay que saber dominar las diferentes fases del partido. Estamos con muchas ganas, ambición y con ganas de contagiar a la afición", añadió.

En cuanto al momento que vive el equipo, el técnico de Cullera señaló que llegan en "un buen momento a nivel defensivo" y que han sido contundentes "dentro de las áreas". "Tenemos que exigirnos un poco más. Hay que controlar mejor el partido. En Europa sólo hemos perdido un partido y sabemos que este equipo está preparado para estar en el Top 8 y por que no en un Top 4", explicó.

"Cuando juegas contra los mejores la contundencia en las áreas es importante, pero también la mentalidad durante los 90 minutos. Tenemos que dar ese paso, porque a nivel de juego estamos ahí. Dentro de los partidos ha habido diferentes momentos en los que al equipo le ha faltado dar ese paso definitorio. Esto es parte del aprendizaje y parte del Madrid del futuro", analizó Quesada.

Por último, subrayó que nunca piensan en la presión del rival, sino en su "responsabilidad" como equipo. "Tenemos que trasmitir esa energía y competitividad. Si queremos que exigirnos tenemos que colocarnos la presión de que tenemos que ganar mañana el partido. Este escudo lo implica", concluyó.